Філософ із родини російської еліти: ким є терорист "ДНР" Бородай

Батьки колишнього "прем'єр-міністра ДНР" Олександра Бородая входили в коло інтелектуальної еліти, дружили з відомими письменниками та представниками богеми.

Як передає ТСН, посилаючись на дані контррозвідки СБУ, 45-річний терорист виріс у родині ідеолога російського "неоімперства". Він мав давні численні особисті зв'язки з чинними і колишніми представниками ФСБ.

Бородай є випускником філософського факультету та аспірантури Московського державного університету. Спеціалізувався на міжетнічних конфліктах, працював оглядачем у ЗМІ, консалтингових агентствах. Також він професійний політтехнолог і "незалежний PR-консультант".

На Донбасі Бородай знаходився в період із травня до серпня 2014 року, і за цей час встиг побути "прем'єр-міністром" так званої "ДНР". Однак уперше Бородай "засвітився" в квітні 2014 року після оприлюднення телефонної розмови ватажка терористів, колишнього ФСБ-шника Ігоря Стрєлкова-Гіркіна із захопленого Слов'янська. Якийсь "Саша" (як з'ясувалося потім - саме Бородай) обіцяв "Стрілку" пряме включення на телеканалі LifeNews, гарантуючи якісний сюжет про захоплення мирного міста. Як виявилося, Гіркін і Бородай були давніми друзями.

У 2014-му в "ДНР" усіма призначеннями "міністрів", діяльністю наспіх створеної "народної ради ДНР", організацією роботи силових відомств заправляв перший заступник Бородая - викликаний із резерву ФСБ колишній глава органів держбезпеки Придністров'я Володимир Антюфєєв. А на частку Бородая залишилася його робота як піар-менеджера й організатора більш публічного боку політичної діяльності "ДНР", розкрутки перед російськими ЗМІ та розгортання атмосфери істерії про "злочини української хунти".

Робота Бородая пильно контролювалася Кремлем: протягом червня-серпня 2014 року він часто на кілька днів повертався до Москви, де отримував вказівки в Адміністрації президента Росії і ФСБ. У серпні 2014 року Бородай був відкликаний із Донбасу та передав управління "ДНР" Олександру Захарченку.

Відзначається, що Бородай виріс з абсолютно спотвореним відчуттям реальності та зневажливим ставленням до представників інших національностей через свого батька Юрія, який є одним із головних ідеологів російського "неоімеперства" і стверджує, що росіяни, які залишилися в колишніх радянських республіках, є "першосортними росіянами", проголошував головним принципом Росії національну єдність, яка неможлива без приєднання до Росії Білорусі, Східної України, Криму, "Новоросії" та російської частини Казахстану.

У 1992 році Бородай, будучи студентом МДУ, відправився захищати "русскій мір" у Придністров'ї, а в 1994 році він неодноразово бував у Чечні як "військовий кореспондент" і особисто брав участь у горезвісному другому штурмі Грозного.

Як писав "Обозреватель", раніше ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко жорстко осоромився в Донецьку.