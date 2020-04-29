Афера з житлом Нацгвардії: суд збільшив заставу підозрюваному до 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 500 тисяч гривень застави за неявку в суд фігуранта у справі про заволодіння майном Національної гвардії та збільшив розмір застави.
Апеляційна палата задовольнила скаргу прокурора САП з приводу неявки підозрюваного на два судових засідання по розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи, повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
Через порушення процесуальних обов'язків суд збільшив підозрюваному розмір застави до 3 мільйонів гривень.
У повідомленні Апеляційної палати сказано, що сума внесеної застави складала 1 536 800 гривень, з яких суд стягнув 536 800 гривень.
Кошти в сумі 1 мільйон гривень вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 2 мільйонів гривень можуть внести сам підозрюваний або заставодавець не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Постанова набрала законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
У САП уточнили, що на момент скоєння злочину фігурант обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації.
"Українська правда" зазначає, що йдеться про Сергія Якусевича, який не з'являвся на засідання про стягнення застави з іншого фігуранта справи – екснардепа Максима Микитася.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати екс-нардепа Максима Микита, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.
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