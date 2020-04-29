Афера з житлом Нацгвардії: суд збільшив заставу підозрюваному до 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 500 тисяч гривень застави за неявку в суд фігуранта у справі про заволодіння майном Національної гвардії та збільшив розмір застави.

Апеляційна палата задовольнила скаргу прокурора САП з приводу неявки підозрюваного на два судових засідання по розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи, повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Через порушення процесуальних обов'язків суд збільшив підозрюваному розмір застави до 3 мільйонів гривень.

У повідомленні Апеляційної палати сказано, що сума внесеної застави складала 1 536 800 гривень, з яких суд стягнув 536 800 гривень.

Кошти в сумі 1 мільйон гривень вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 2 мільйонів гривень можуть внести сам підозрюваний або заставодавець не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Постанова набрала законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

У САП уточнили, що на момент скоєння злочину фігурант обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації.

"Українська правда" зазначає, що йдеться про Сергія Якусевича, який не з'являвся на засідання про стягнення застави з іншого фігуранта справи – екснардепа Максима Микитася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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