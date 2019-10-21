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22 жовтня • оновлено в 00:50
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Фігурантів "справи Гладковського" хочуть звільнити від відповідальності: заява ГПУ

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У Шевченківський районний суд Києва були направлені клопотання про звільнення від відповідальності фігурантів "справи Гладковського".

Як передає УП з посиланням на Генеральну прокуратуру, клопотання стосуються Андрія Рогози і Віталія Жукова.

"За результатами розслідування 26.07.2019 до Шевченківського районного суду Києва направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Ж. і Р. ... на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а саме в зв'язку зі сплатою податків", – відповіли в ГПУ.

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Слідство Головної військової прокуратури встановило, що Рогоза та Жуков фактично керували фірмою "Оптимумспецдеталь" та сприяли ухиленню компанією від сплати податків на суму 26,6 мільйона гривень. Однак обвинувачені у повному обсязі відшкодували збитки.

Стаття, яка дозволила Жукову і Рогозі уникнути покарання, передбачає, що порушники мали сплатити податки та відшкодувати збитки до того, як їм оголосять підозру.

Генеральна прокуратура України

Генеральна прокуратура України

Дзеркало тижня

Як писав OBOZREVATEL:

  • журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.

  • 8 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру Гладковському – в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

  • Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.

  • 21 жовтня Гладковський вийшов на свободу. За нього внесли заставу.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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