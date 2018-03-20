Фігуранти кримінальних справ заробляють на українських поліцейських: резонансні дані

До редакції звернулися поліцейські, які розповіли про низьку якість їх форменого одягу. "Сподіваємося, що після публікації в ЗМІ керівництво нарешті зверне увагу на проблему", - зазначили правоохоронці.

В ході розслідування, проведеного журналістами "Обозревателя", з'ясувалося, що частина "спецодягу" для поліції поставляли компанії, які раніше були учасниками скандалу з неякісної формою для військовослужбовців ЗСУ.

Детальніше про "формений скандал" - в нашій публікації.

"Перетворилася на лахмітті"

У Законі України "Про національну поліцію" сказано, що форму правоохоронці отримують безкоштовно. Терміни заміни залежать від типу одягу. Наприклад, літній костюм для патрульного видається на один рік, зимова куртка тип А - на три роки, зимова куртка тип В - на шість років.

Але багато патрульних стверджують, що форма починає псуватися вже через кілька місяців носіння.

Поліцейські стверджують, що штани втрачають колір вже після декількох прань Фото надано патрульними поліцейськими

Одяг покрилася кругляками Фото надано патрульними поліцейськими

Внутрішня тканина настільки тонка, що порвалася в декількох місцях Фото надано патрульними поліцейськими

Кепка вигоріла на сонці Фото надано патрульними поліцейськими

Про якість поліцейські пишуть і в соціальних мережах:

"Взимку ще куди не йшло, а влітку вигоряє, тому все треба постійно купувати, особливо футболку і кепку, їх на літо не вистачає", - написала Наталя.

"Форми вистачило на місяць ... перетворилася в лахміття. А на попереку взагалі нічого живого не залишилося", - зазначила користувач з ніком Nino Vega.

"Форма дуже поганої якості, розміри не відповідають жодному ГДСТУ або ТУ. Вже після третього - четвертого прання втрачає колір. Довелося згадати старий дідівський метод фарбування. Купила аніліновий барвник і майже кожен місяць займаюся фарбуванням форми", - повідомила Віта Горзов.

Дівчина також зазначила, що у виданому однострої (формений одяг) для дільничного, штани комбінезона коротше сантиметрів на 10, а в куртці холодно. "Комір виглядає, як декольте", - додала вона.

"Ви ще форму поліції охорони не бачили, ось це хрень, яку не тільки носити страшно, а дивитися не можливо. Таке г ...", - написав Роман Єфименко.

"Краще б до робам зварників шеврони прикріпили і видали нам", - резюмував Сергій Петренко.

Маса свідоцтв, що нормальну форму доводиться купувати самим.

"Ті, хто себе поважають, купують форму за власні гроші, комплект коштує близько 5 тис. Грн", - повідомив Андрій Фривольний.

Нацполіція: на форму ніхто не скаржиться

На запит "Обозревателя" в Національній поліції України повідомили, що вартість комплекту однострою становить 12 934 грн (в тому числі річного - 7 367,06 грн і зимового -5566,94 грн). Повний перелік складових форменого одягу поліцейського можна подивитися в Законі України " Про однострої поліцейських ".

Також чиновники відзначили, що в 2016 р на форму для патрульних було витрачено 35,5 млн грн, в 2017 р - 106, 4 млн грн. У Нацполіціі відзначили, що закуповують готову форму за результатами тендерів.

Заступник начальника департаменту управління майном Наполіціі України Іван Наумов у відповіді на запит наших журналістів повідомив, що в центральний орган управління поліції "оформлені в установленому порядку звернення поліцейських з приводу якості предметів однострою не надходили".

Якщо це так, то напрошується висновок, що працівники поліції, яких не задовольняє якість форми або відкрито не заявляють про свої претензії керівництву, або на їх звернення начальство не реагує.

Які фірми "одягали" поліцію

"Обозреватель" ознайомився з даними тендерних закупівель, які знаходиться у відкритому доступі. У відповідність з опублікованою інформацією, переможцями на поставку форменого одягу для Нацполіціі в 2016-2017 р стали компанії:

ПрАТ Астра Люкс (19255777),

ТОВ "Торнадо" (21582561),

ТОВ "Торговий дім Мик Трейд" (40262134),

ТОВ "Олтекс" (30435050),

ТОВ "Формстиль" (31369534),

ПАТ "Трикотажна фабрика" Роза "(00307313),

ПП "Компанія" Надія "(22519085).

Світилися в скандалі з Міноборони

Як з'ясував "Обозреватель", компанії "Формстиль", "Астра Люкс" і "Олтекс" в 2016 році були учасниками кримінального провадження щодо поставки форми для Міністерства оборони України.

У вересні 2016 р детективи НАБУ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про зловживання службовим становищем під час конкурсних торгів Міноборони (одна з ухвала - № 52016000000000319) .

З'ясувалося, що в квітні 2016 р результатами конкурсних торгів Міноборони закупило 95 тис. Комплектів літніх польових костюмів у кількох фірм, серед яких було ТОВ "Формстиль". Лабораторні дослідження показали, що частина костюмів "не були придатні для тривалого використання".

Розповімо докладніше. У травні 2016 року комісія Міноборони провела відбір зразків поставлених костюмів чотирьох виробників, в тому числі ТОВ "Формстиль". Лабораторні дослідження показали, що надані зразки костюмів не відповідають вимогам ТУ.

Зокрема: лінійним вимірам (ГОСТ 4103-82), змінами лінійних розмірів після мокрого оброблення (ДСТУ ГОСТ 30157.0-2003, ДСТУ ГОСТ 30157.1-2003), вмісту вільного і здатного частково виділятися формальдегіду (ГОСТ 25617-83), ступеня міцності фарбування до фізико-хімічних впливів (ГОСТ 9733.27-83) і маркування товару.

"Отримано дані вказують на неможливість подальшого використання костюмів після прання, мають шкідливий вплив на стан здоров'я при їх використанні", - йдеться у висновку НАБУ.

Додамо, що в 2017 році "Формстиль" виграло тендер на поставку поліцейським 2406 комплектів форменого одягу (костюми - кітель і штани) на суму понад 5,2 млн грн за ціною 2188 грн кожен.

дані НАБУ

Договір Нацполіціі з ТОВ "Формстіль"

цінова лихоманка

У серпні 2016 року Міноборони України за результатами конкурсних торгів прийняло пропозиції ПрАТ "Астра Люкс", ТОВ "Олтекс" і декількох інших компаній на поставку вітровологозахисних зимових курток (1740 грн штука), а також вітровологозахисних зимових штанів за ціною 839 грн за штуку.

Коли ж проводилися конкурсні торги із закупівлі аналогічних брюк і курток департаментом госпзабезпечення СБУ, частина підприємств, вийшли з ціновими пропозиціями майже на 70% нижче, ніж було їх цінова пропозиція до Міноборони.

"Це може свідчити про змову учасників і навмисному порушенні конкурентного законодавства з метою одержання неправомірної вигоди шляхом завищення ринкової вартості предмета закупівлі", - прописано в клопотанні прокуратури за матеріалами, зібраними детективами НАБУ.

Який напрошується висновок? З позиції закону компаніям, які стали фігурантами кримінальної виробництва, не заборонено брати участь в тендерах, оскільки на той момент не було рішення суду. Однак виникають питання до чиновників Нацполіціі, які надали перевагу в закупівлі форми, по якій поліцейські мають нарікання.

Особи відомства, відповідальні за організацію, проведення та прийняття рішень по закупкам, повинні були вивчити всі пропозиції, а також якість пропонованої продукції. Зробили вони це? Судячи з того, що пересічні поліцейські скаржаться на убозтво форми, навряд чи. Чиновники мали особисту зацікавленість?

Далі буде...