Нідерландаи оголосили підозри фігурантам справи про аварію МН17 на Донбасі

Прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малазійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

Про це заявила адвокатка одного з обвинувачених Олена Кутьїна, передає ТАСС. За її словами, всіх підозрюваних викликали для слідчих дій.

"Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення і викликала чотирьох підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених – Пулатова Олега Юлдашевича – захищатиме міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російського", – сказала вона.

Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі Соцмережі

Нагадаємо, серед обвинувачених у катастрофі літака над Донбасом, які постануть перед судом, терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Зазначимо, раніше на сайті Окружного суду Гааги з'явилася інформація, що щонайменше один із підозрюваних у справі збиття Boeing MH17 на Донбасі виявив бажання взяти участь у судовому процесі з розслідування катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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