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3 лютого • оновлено в 16:12
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Нідерландаи оголосили підозри фігурантам справи про аварію МН17 на Донбасі

5.9т
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Прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малазійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

Про це заявила адвокатка одного з обвинувачених Олена Кутьїна, передає ТАСС. За її словами, всіх підозрюваних викликали для слідчих дій.

"Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення і викликала чотирьох підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених – Пулатова Олега Юлдашевича – захищатиме міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російського", – сказала вона.

Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі

Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі

Соцмережі

Нагадаємо, серед обвинувачених у катастрофі літака над Донбасом, які постануть перед судом, терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.

Нідерландаи оголосили підозри фігурантам справи про аварію МН17 на Донбасі

Зазначимо, раніше на сайті Окружного суду Гааги з'явилася інформація, що щонайменше один із підозрюваних у справі збиття Boeing MH17 на Донбасі виявив бажання взяти участь у судовому процесі з розслідування катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
долго ждать ещё?
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васильевич василий
васильевич василий
А чо Иран не вызвали ?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Не аварія, а катастрофа!
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