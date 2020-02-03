Нідерландаи оголосили підозри фігурантам справи про аварію МН17 на Донбасі

Прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малазійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.
Про це заявила адвокатка одного з обвинувачених Олена Кутьїна, передає ТАСС. За її словами, всіх підозрюваних викликали для слідчих дій.
"Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення і викликала чотирьох підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених – Пулатова Олега Юлдашевича – захищатиме міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російського", – сказала вона.
Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі
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Нагадаємо, серед обвинувачених у катастрофі літака над Донбасом, які постануть перед судом, терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.
Зазначимо, раніше на сайті Окружного суду Гааги з'явилася інформація, що щонайменше один із підозрюваних у справі збиття Boeing MH17 на Донбасі виявив бажання взяти участь у судовому процесі з розслідування катастрофи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
Водночас російська "Новая газета" написала, що нібито міжнародні розслідувачі в справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна в невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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