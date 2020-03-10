Фігурант справи MH17, полковник ГРУ Росії Василь Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї під час захоплення Криму РФ в 2014 році.
Про це повідомив колишній начальник штабу цієї ж частини, український військовий Сергій Гундер "Радіо Свобода".
"Приїхав у видаткову частину на мікроавтобусі і запропонував нам пустити його на територію. Ясно, що йому було відмовлено. Я пам'ятаю, що він по радіостанції дав команду. Відразу ж вийшли озброєні люди в масках. Хтось був в камуфляжному одязі, хтось в цивільному. У цей момент сталася стрілянина, коли люди почали чинити опір з мого боку. Почалася стрілянина під ноги людям, в повітря. Безпосередньо керував. Він команди і віддавав своїм людям", – повідомив Гундер.
Фігурант справи MH17 виявився одним з керівників захоплення Криму
Європейська правда
Крім Геранін захоплював частину і екскерівник бойовиків на Донбасі Ігор Безлер. Останній звітував про збиванні рейсу MH17 перед Геранін. Вони спілкувалися через півгодини після падіння лайнера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародної слідчої групи докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing 777 на Донбасі.
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