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10 березня • оновлено в 07:41
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/ Розслідування

Фігурант справи MH17 виявився одним з керівників захоплення Криму

4.2т
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Фігурант справи MH17, полковник ГРУ Росії Василь Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї під час захоплення Криму РФ в 2014 році.

Про це повідомив колишній начальник штабу цієї ж частини, український військовий Сергій Гундер "Радіо Свобода".

"Приїхав у видаткову частину на мікроавтобусі і запропонував нам пустити його на територію. Ясно, що йому було відмовлено. Я пам'ятаю, що він по радіостанції дав команду. Відразу ж вийшли озброєні люди в масках. Хтось був в камуфляжному одязі, хтось в цивільному. У цей момент сталася стрілянина, коли люди почали чинити опір з мого боку. Почалася стрілянина під ноги людям, в повітря. Безпосередньо керував. Він команди і віддавав своїм людям", – повідомив Гундер.

Фігурант справи MH17 виявився одним з керівників захоплення Криму

Фігурант справи MH17 виявився одним з керівників захоплення Криму

Європейська правда

Крім Геранін захоплював частину і екскерівник бойовиків на Донбасі Ігор Безлер. Останній звітував про збиванні рейсу MH17 перед Геранін. Вони спілкувалися через півгодини після падіння лайнера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Тег
Boeing
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Цитату Солженицина забыл процитировать...
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0
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Круг причастных к крушению малазийского боинга установлен и фамилия пУтина там тоже есть.
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2
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
XОЗЯИН хOXЛOB, Еще на взлете!
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0
0
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Маринов Михаил, не установлен а назначен. Причем, Боинг тогда еще летел.
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2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пиз...ешь, военная часть в Бахчисарае сдалась без единого выстрела и полностью присягнула России
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7
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