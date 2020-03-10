Фігурант справи MH17, полковник ГРУ Росії Василь Геранін керував штурмом української військової частини в Бахчисараї під час захоплення Криму РФ в 2014 році.

Про це повідомив колишній начальник штабу цієї ж частини, український військовий Сергій Гундер "Радіо Свобода".

"Приїхав у видаткову частину на мікроавтобусі і запропонував нам пустити його на територію. Ясно, що йому було відмовлено. Я пам'ятаю, що він по радіостанції дав команду. Відразу ж вийшли озброєні люди в масках. Хтось був в камуфляжному одязі, хтось в цивільному. У цей момент сталася стрілянина, коли люди почали чинити опір з мого боку. Почалася стрілянина під ноги людям, в повітря. Безпосередньо керував. Він команди і віддавав своїм людям", – повідомив Гундер.

Фігурант справи MH17 виявився одним з керівників захоплення Криму Європейська правда

Крім Геранін захоплював частину і екскерівник бойовиків на Донбасі Ігор Безлер. Останній звітував про збиванні рейсу MH17 перед Геранін. Вони спілкувалися через півгодини після падіння лайнера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся