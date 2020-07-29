Фігурант "плівок Єрмака" вийшов під заставу в 630 тисяч і розповів, де взяв гроші
Ймовірний автор скандальних "плівок Єрмака" Дмитро Штанько після затримання СБУ на хабарі у $100 тис. вийшов на волю під заставу в 630 тис. гривень.
В інтерв'ю для проєкту "Соромно" журналістки Яніни Соколової він зазначив, що гроші нібито зібрали небайдужі українці та ще один фігурант "плівок" Сергій Шумський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Є ухвала Шевченківського районого суду міста Києва. Я вийшов під заставу 630 тис. гривень. Хоча Офіс генерального прокурора наполягав на заставі 20 млн гривень. Були зацікавлені в тому, щоб я сидів в СІЗО дуже довго і дуже тихо. Ну, на разі я тут. Допомогли люди. І багато з них я навіть не знаю. В мене навіть залишилося трохи грошей, і я дружину попросив, щоб вона на Facebook зробила пост про повернення", – запевнив Штанько.
За його словами, саме Шумський вніс необхідну заставу, доклавши свої кошти які буцімто відкладав на чорний день.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
співробітники СБУ затримали Штанька під час отримання неправомірної грошової винагороди 14 липня.
Дружина ймовірного автора "плівок Єрмака" Людмила Белевцова назвала його затримання спланованою провокацією.
Нагадаємо, скандал із "плівками Єрмака" спалахнув після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака – брата голови ОПУ.
На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.
Також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.
Крім того, в мережі було оприлюднено розмову кандидата на посаду глави Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорювали нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.
Фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський стверджували, що люди, які проходили співбесіди у брата голови ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $100 тисяч.
Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому голові ОПУ.
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що брат голови Офісу президента Андрія Єрмака Денис не брав гроші за працевлаштування на посади в органах влади.