Фігурант "плівок Єрмака" вийшов під заставу в 630 тисяч і розповів, де взяв гроші

Ймовірний автор скандальних "плівок Єрмака" Дмитро Штанько після затримання СБУ на хабарі у $100 тис. вийшов на волю під заставу в 630 тис. гривень.

В інтерв'ю для проєкту "Соромно" журналістки Яніни Соколової він зазначив, що гроші нібито зібрали небайдужі українці та ще один фігурант "плівок" Сергій Шумський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Є ухвала Шевченківського районого суду міста Києва. Я вийшов під заставу 630 тис. гривень. Хоча Офіс генерального прокурора наполягав на заставі 20 млн гривень. Були зацікавлені в тому, щоб я сидів в СІЗО дуже довго і дуже тихо. Ну, на разі я тут. Допомогли люди. І багато з них я навіть не знаю. В мене навіть залишилося трохи грошей, і я дружину попросив, щоб вона на Facebook зробила пост про повернення", – запевнив Штанько.

За його словами, саме Шумський вніс необхідну заставу, доклавши свої кошти які буцімто відкладав на чорний день.

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