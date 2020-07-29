Фігурант "плівок Єрмака" розкрив подробиці скандальної справи проти себе

Ймовірний автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько, який вийшов під заставу після затримання СБУ, заявив, що звинувачення в отриманні хабара у розмірі $100 тисяч не мають під собою жодних підстав.

В інтерв'ю для проєкту "Соромно" журналістки Яніни Соколової він зазначив, що мав намір просто надати людині юридичні послуги. Однак коли почув пропозицію про корупційну винагороду, то нібито одразу зрозумів, що тут щось не так і не пристав на неї (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені нема в чому виправдовуватися. Я не хочу і не збираюся виправдовуватися. Я – юрист. Я реально часто-густо надаю юридичні послуги людям. Те, що тут щось недобре, – ми ж не просто так робили і запис альтернативний, і розмови ці підтримували. Ми в принципі розуміли, що це щось не те. І гроші наприкінці я не взяв. Ви ж розумієте, що я не знав. Я думаю, що мою вину не доведуть, бо гроші я не взяв. Про гроші не говорив. Вони наробили 100 000 помилок в процесі", – стверджує Штанько.

Говорячи про ще одну гучну справу, пов'язану із "плівками Єрмака", він також висловив впевненість у тому, що вона аналогічно нічим не закінчиться.

"Там тупикова справа. Мене можуть звинуватити в незаконному використанні спецтехзасобів, яких у мене не знайшли. Вони шукають оригінали. Будуть оригінали – буде стаття у мене і буде стаття у всіх. Може бути. Тут я їм нічим не допоможу", – переконаний Штанько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Штанько розповів, що заставу у розмірі 630 тис. грн за нього вніс "колега" у справі щодо "плівок Єрмака" Сергій Шумський. Кошти нібито зібрали небайдужі невідомі громадяни, а частину додав із власних заощаджень сам Шумський.