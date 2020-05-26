Подружжю, що займалося експлуатацією 9 осіб на своїй фермі в селі Мала Рогань Харківської області, загрожує тюремне ув'язнення на термін до 15 років.

Фермери звинувачуються за статтею 149 Кримінального кодексу - торгівля людьми. Про це в ефірі ObozTV розповіла спікер Національної поліції Харківської області Олена Баранник.

Мінімальний термін, передбачений статтею – 5 років. "Може бути ще й конфіскація майна", – повідомила вона.

У поліції розповіли, що слідчі вже встигли опитати потерпілих. Вони повідомили, що на них чинився психологічний і навіть фізичний тиск, а умови проживання були нелюдськими.

Умови проживання рабів на фермі були нелюдськими Прокуратура Харківської області

"Це навіть сараєм не можна назвати. Взагалі не зрозуміло, де люди спали. Те, що називалося "спальним місцем" було купою сміття, якихось ганчірок. В таких умовах жодна людина, який би статус вона не мала, не може жити", – підкреслила Баранник.

Фермери вчиняли на рабів психологічний і фізичний тиск Прокуратура Харківської області

Слідству вже вдалося встановити, що фермери організували пошук працівників з числа найбільш вразливих категорій людей, які не мають житла або роботи. "Вони були готові працювати за їжу. Їх утримували за допомогою боргової кабали", – розповіли в поліції.

У Харківській області фермери тримали 9 рабів Прокуратура Харківської області

На Харківщині з рабства звільнили 9 осіб Прокуратура Харківської області

У той же час в поліції з'ясовують, хто іще міг бути в рабстві у фермерів. На версію про те, що 9 осіб були не єдиними, сдлідство наводять чорнові записи про виплачені зарплати, з відмітками про борги, боргові записки працівників за отримання їжі. Крім того, на фермі були виявлені документи не лише 9 звільнених осіб, а й людей, які працювали раніше.

Як писав OBOZREVATEL, в Дніпрі троє зловмисників з 2017 по 2019 роки шляхом обману заманювали громадян, як правило бездомних, використовуючи їх уразливе становище.