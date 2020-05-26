Фермери взяли в рабство 9 осіб: поліція поділилася подробицями
Подружжю, що займалося експлуатацією 9 осіб на своїй фермі в селі Мала Рогань Харківської області, загрожує тюремне ув'язнення на термін до 15 років.
Фермери звинувачуються за статтею 149 Кримінального кодексу - торгівля людьми. Про це в ефірі ObozTV розповіла спікер Національної поліції Харківської області Олена Баранник.
Мінімальний термін, передбачений статтею – 5 років. "Може бути ще й конфіскація майна", – повідомила вона.
У поліції розповіли, що слідчі вже встигли опитати потерпілих. Вони повідомили, що на них чинився психологічний і навіть фізичний тиск, а умови проживання були нелюдськими.
"Це навіть сараєм не можна назвати. Взагалі не зрозуміло, де люди спали. Те, що називалося "спальним місцем" було купою сміття, якихось ганчірок. В таких умовах жодна людина, який би статус вона не мала, не може жити", – підкреслила Баранник.
Слідству вже вдалося встановити, що фермери організували пошук працівників з числа найбільш вразливих категорій людей, які не мають житла або роботи. "Вони були готові працювати за їжу. Їх утримували за допомогою боргової кабали", – розповіли в поліції.
У той же час в поліції з'ясовують, хто іще міг бути в рабстві у фермерів. На версію про те, що 9 осіб були не єдиними, сдлідство наводять чорнові записи про виплачені зарплати, з відмітками про борги, боргові записки працівників за отримання їжі. Крім того, на фермі були виявлені документи не лише 9 звільнених осіб, а й людей, які працювали раніше.
Як писав OBOZREVATEL, в Дніпрі троє зловмисників з 2017 по 2019 роки шляхом обману заманювали громадян, як правило бездомних, використовуючи їх уразливе становище.