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"Феодалізм і безправ'я": з'явилися фото наслідків жорстокої бійні в Одеському медуніверситеті

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала фото наслідків жорстокої бійні, яка сталася в Одеському національному медичному університеті.

3 червня члени наглядової ради університету разом з в.о. ректора Владленою Дубініної і групою активістів прибули до приміщення ректорату і намагалися провести засідання. Але їм завадила група молодих людей, які увірвалися в приміщення і розпилили газ.

"Так зараз виглядає ректорат Одеського медичного університету. Це наслідки чергового захоплення будівлі найманцями екс-ректора вузу Запорожана. Небезпека, феодалізм і безправ'я - нинішні умови навчання студентів та роботи співробітників закладу", - написала Супун в Facebook і опублікувала фото.

Розбій в Одеському медуніверситеті

Розбій в Одеському медуніверситеті

Уляна Супрун, Facebook

Розбій в Одеському медуніверситеті

Розбій в Одеському медуніверситеті

Уляна Супрун, Facebook

Розбій в Одеському медуніверситеті

Розбій в Одеському медуніверситеті

Уляна Супрун, Facebook

Розбій в Одеському медуніверситеті

Розбій в Одеському медуніверситеті

Уляна Супрун, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Одеського медичного університету не допустили 19 липня минулого року на робоче місце тодішнього в.о. ректора Костянтина Аймедова.

24 квітня МОЗ відсторонив ректора Одеського медуніверситету Запорожана через корупцію. Пізніше ЗМІ назвали ім'я народного депутата, який хотів його змістити. Зазначалося, що в більшості скарг фігурував нардеп від БПП Давид Маркарьян.

У тому ж місяці на медуніверситет напали "тітушки", які підтримували противників Валерія Запорожана.

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Україна
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