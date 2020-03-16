"Розпилення вертольотами" ліків від коронавірусу: СБУ офіційно відреагувала

Контррозвідка спецслужби з'ясовуватиме, хто стоїть за поширенням фейків про те, що в небі над Києвом вертольоти нібито будуть розпилювати хімічні речовини для дезінфекції від коронавірусу.

Спроби поширення неправдивої інформації зафіксували кіберспеціалісти спецслужби, повідомляється в телеграм-каналі СБУ.

"Останнім часом кіберспеціалісти СБУ фіксують спроби поширення фейків, пов'язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад – чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. "Радять" закривати балкони і не перебувати на вулицях з 23:00 до 5:00", – зазначили в спецслужбі.

В СБУ закликали громадян зважено ставитися до неперевіреної інформації.

"Ми прекрасно розуміємо, з якою метою в соцмережах публікується схожа нісенітниця. Ті, хто хоче розгойдати ситуацію в країні, обов'язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ", – пообіцяли Службі безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті серед українців почали поширювати фейкове повідомлення про нібито проведення дезінфекції з вертольотів у зв'язку з поширенням коронавірусу. У повідомленнях виявили декілька моментів, які підтверджують, що це не більше ніж вигадка.

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