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17 березня • оновлено в 01:35
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Фейки про вертольоти і коронавірус перевірить СБУ

2.4т
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Контррозвідка спецслужби з'ясовуватиме, хто стоїть за поширенням фейків про те, що в небі над Києвом вертольоти нібито будуть розпилювати хімічні речовини для дезінфекції від коронавірусу.

Спроби поширення неправдивої інформації зафіксували кіберспеціалісти спецслужби, повідомляється в телеграм-каналі СБУ.

"Розпилення вертольотами" ліків від коронавірусу: СБУ офіційно відреагувала

"Останнім часом кіберспеціалісти СБУ фіксують спроби поширення фейків, пов'язаних із темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад – чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. "Радять" закривати балкони і не перебувати на вулицях з 23:00 до 5:00", – зазначили в спецслужбі.

В СБУ закликали громадян зважено ставитися до неперевіреної інформації.

"Ми прекрасно розуміємо, з якою метою в соцмережах публікується схожа нісенітниця. Ті, хто хоче розгойдати ситуацію в країні, обов'язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ", – пообіцяли Службі безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті серед українців почали поширювати фейкове повідомлення про нібито проведення дезінфекції з вертольотів у зв'язку з поширенням коронавірусу. У повідомленнях виявили декілька моментів, які підтверджують, що це не більше ніж вигадка.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Крым Андрей
Крым Андрей
А у чубатых долбо-йобов, начиная с 14го года враги страну раскачивают.
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