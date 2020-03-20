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20 березня • оновлено в 03:00
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Фейк про коронавірус в ЗСУ поширили терористи. Фото

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Російські окупанти розповсюдили серед населення прифронтових міст на Донбасі фейк про те, що у всіх підрозділах Збройних сил України є заражені коронавірусом.

Відповідне фото у себе в телеграм-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

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Терористів піймали на фейку про ЗСУ та коронавірус. Фото

tsn.ua

"У всіх підрозділах ЗСУ виявлені солдати, які захворіли на коронавірус, але командування продовжує приховувати факти... Не пускайте їх в селища, не дозволяйте їм заходити в магазини, обмежте будь-які контакти", – йдеться у листівці окупантів.

Штефан заявив, що в підрозділах ООС немає хворих на коронавірус.

"Черговий фейк від підступних російських окупантів, який намагаються втілити в дію на Донбасі. Хворих вірусом в підрозділах ООС немає! Паніка, недовіра – це головне, що намагаються здійснити вороги", – зазначив він.

Терористів піймали на фейку про ЗСУ та коронавірус. Фото

Анатолій Штефан/Telergam

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція спростувала фейк про те, що батьків в Україні нібито будуть штрафувати, якщо їх дітей помітять на вулиці під час карантину.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ООС Збройні сили України
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
значит правда...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это Руслан, который Кожедуб, заразился вирусом специально и сейчас пытается в Москву прорваться)
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