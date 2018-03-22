Фейгін розповів, хто може зайнятися у Кремлі Донбасом

На сьогоднішній день немає підстав для переговорів спецпредставника США по Україні Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

"Це була якась альтернатива "нормандського" формату", яка себе не виправдала, - сказав "Обозревателю" російський адвокат Марк Фейгін.

"Переговори Волкера і Суркова в тому форматі, в якому вони були, вже скінчилися. Для них уже немає підстав. Можливо, вони і будуть зустрічатися, але вони ж ні про що не домовилися", - нагадав адвокат.

На його думку, формат переговорів Волкер-Сурков безперспективний в тій же мірі, що і "нормандський" або "мінський" формати.

Водночас Фейгін допустив, що Сурков може бути відсторонений від цієї посади, а його місце посяде віце-прем'єр Росії Дмитро Козак - "таке цілком можливо". Але подібне рішення щодо Суркова буде прийняте "не тому, що він провалив якийсь напрямок політики або щось зробив не так, а тому що на цій шахівниці клітини заповнюються фігурами, які можна тасувати туди-сюди - це взагалі ніякої принципової ролі не грає", - переконаний адвокат.

"Тим більше не можна говорити про те, що людина, яка замінить Суркова, буде більш налаштована на врегулювання конфлікту на Донбасі, на повернення Донбасу до складу України тощо. Ні, такого не буде. Ці люди - похідні від діяльності першої особи, від діяльності Путіна", - наголосив він.

Як писав "Обозреватель", раніше стало відомо про те, що колишній ватажок терористів "ЛНР" Ігор Плотницький утримується російськими силовиками і дає свідчення на Суркова.