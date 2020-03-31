З'явилася реакція відомих українців на загибель колишнього власника банку "Аваль" Федіра Шпига.

Загиблого називають талановитим керівником, меценатом і хорошою людиною.

Федір Шпиг facebook.com/fedir.shpyg

Так, член Інженерної академії України Павло Науменко зазначив, що він мав глибоку повагу до Шпига.

"Чому все відбувається так несправедливо? Особливо тоді, коли йдеться про людину, яку знав і до якої завжди мав глибоку повагу. Упевнений, що про Федіра Івановича і його чудової команди того часу можна буде почути сотні подібних історій від тих, чиї ідеї були втілені за допомогою і за участю його банку. Дякую Вам за все!" – написав він.

Колишній співробітник компанії "Поліпром" Павло Приходченко назвав Шпига талановитим керівником і хорошою людиною.

Федір Шпиг facebook.com/fedir.shpyg

"Не стало талановитого керівника, українського мецената і хорошої людини – Федіра Івановича Шпига. Непоправна і болюча втрата", – підкреслив він.

"Загинув Федір Шпиг. Неможливо повірити", – написала у себе в Facebook керуюча партнерка RSM-Ukraine Тетяна Бернатович.

Спортивний журналіст Микола Моторний назвав смерть Шпига, який був президентом Асоціації аматорського футболу України, непоправною втратою для українського футбольного співтовариства.

"Не стало батька дитячого футболу "Шкіряний м'яч". Осиротіли юні футболісти, тренери, весь дитячий аматорський футбол. Відійшла ціла епоха відродження і збереження масового спорту", – зазначив він.

У свою чергу синоптик Наталія Діденко додала, що Шпиг був меценатом, але таким, який не хизувався цим. Вона підкреслила, що за його активного сприяння, участі, а іноді повної організації та фінансуванні, було зроблено багато чого в країні.

Федір Шпиг facebook.com/fedir.shpyg

"Відродження Батурина. Створення Федерації аматорського футболу, відновлення турнірів "Шкіряний м'яч", пам'ятники Миколі Яковченку, Леоніду Бикову, літературним персонажам Паніковському, парочці із "За двома зайцями" на Андріївському. Активна допомога в будівництві Михайлівського собору і пам'ятника княгині Ользі. Ініціатор видання книжкової серії "Світова класика рідною мовою". Підтримка театрів і музичних колективів. А ще скільки поза преси та поодинокими рядками. Потужна особистість, патріот, меценат, українець", – написала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федір Шпиг загинув внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп 31 березня. Він був за кермом Mercedes Benz GLS-350 і не впорався з керуванням. В результаті автомобіль з'їхав в кювет і перекинувся.

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