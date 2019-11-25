ФБР підтвердила достовірність "чорної бухгалтерії" Партії регіонів про главу передвиборного штабу Дональда Трампа Поле Манафорта.

Про це повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко Kyiv Post. Він додав, що ясність була внесена після того, як ФБР співставили записи з перекладами побіжного екс-президента України Януковича на рахунку Манафорта.

"У лютому 2017 року, зі мною зв'язався керівник компанії, яка орендувала колишній офіс Манафорта в Києві на Софійській вулиці, 4. За його словами, вони знайшли сейф в офісі без ключа і отримали дозвіл від власника приміщення на його відкриття", – розповів Лещенко .

У сейфі було знайдено безліч документів, серед них – дві прострочені кредитні карти Філа Гріффіна і Леоніда Аврашова, співробітників Манафорта.

"Але найважливішим документом у сейфі був контракт і рахунок на перерахування 750 000 доларів США на рахунок Манафорта в Wachovia Bank, штат Вірджинія, 14 жовтня 2009 року. Гроші були переведені з рахунку офшорної компанії Neocom Systems Limited (Беліз) з банком в Киргизстані. згідно з документами, ці гроші були платою за 501 комп'ютер, який Манафорт нібито продав цієї компанії. Як встановило слідство, компанія була відкрита на ім'я київського перукаря, який сказав, що втратив свій паспорт", – зазначив Лещенко.

Пол Манафорт справа

Він додав, що та ж сума на ту ж дату вказана в чорному регістрі Партії регіонів в якості оплати для Манафорта.

"Нещодавно Daily Beast опублікувала документи ФБР, які підтверджують, що приблизно така ж сума в 750 000 доларів була дійсно переведена на рахунок Манафорта в Wachovia Bank приблизно 15 жовтня 2009 року. У зв'язку з цим ФБР попросило суд дозволити обшук місце для зберігання, яке Манафорт використовував для зберігання документів. Були також інші підтверджені переклади в Манафорт з киргизького рахунку тієї ж компанії, Neocom Systems Limited, на суму 2,5 мільйона доларів", – розповів колишній нардеп.

Він додав, що таким чином, справжність чорної бухгалтерської книги була підтверджена шляхом звірки сум в ній з перекладами на рахунок Манафорта в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Екснардеп Сергій Лещенко передав в Генеральну прокуратуру оригінали документів по "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, в яких міститься інформація про екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Поле Манафорта.

13 березня колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа, який працював на побіжного президента України Віктора Януковича, Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаним з лобістською діяльністю в Україні.

Розслідування Мюллера не виявило змови передвиборного штабу глави держави Дональда Трампа з Росією.

"Мирний план", запропонований російським розвідником Костянтином Килимник Манафорту, передбачав створення на Сході України автономії на чолі з швидким президентом Віктором Януковичем.

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