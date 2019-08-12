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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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Мор рыбы в Кальмиусе: опять постаралась ДРГ?

22.6т Читати матеріал російською

Многие, наверное, видели в сети фото дохлой рыбы, которая "внезапно" всплыла вверх брюхом прям в оккупированном рф Донецке. Давайте разберем, шо случилось и шо за алени виноваты.

Итак, первое - мор рыбы встречался очень редко в довоенное время. Да, были инциденты, но все было просто: или водоросли зацвели, или имели место быть несоответствия в плане экологических выбросов

Второе. Спору нет и врать смысла тоже: до войны Кальмиус не был водоемом с прозрачно чистой водой.

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Третье. Если кто и гадил в Кальмиус до войны - это шахта им. Засядько. Но и то, если прекратить врать самому себе, такого мора рыбы не было. И это не смотря на шахтную пыль с вышеназванной шахты, которая показательно оседала на дне Кальмиуса.

Четвертое. Были даже времена, когда Кальмиус почистили основательно от ила и рыба появилась даже [проклятые биндеры это сделали - Кальмиус чистили].

Пятое. Биндеры ушли, а вместо них пришли к власти дегенераты и получилось...

Гляньте на фото из соцсетей, вот что получилось. Эту рыбу убили не солдаты НАТО и не ДРГ Хунты. Это дело рук... Ща разберем конкретно кто напорол косяков.

Мор рыбы в Кальмиусе: опять постаралась ДРГ?
Мор рыбы в Кальмиусе: опять постаралась ДРГ?

Как видите, рыба, умерла не от выстрела из танка. Но ... Но и эту рыбу и раков, которые уже в гостях у сталина, оккупационные типа власти тупо отказыватся убирать. [Ну а смысл это делать? Хай себе гниет на берегу. Летом].

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Да, кстати : многие жители оккупированных территорий предположили, что недавний мор рыбы в Кальмиусе случился по причине поднятия температуры в самом водоеме и вообще потому шо лето. Правда, это не совсем так, а точнее бред - ранее такого не случалось, особенно летом.

Ну, а теперь давайте почитаем, что пишет так называемое "министерство здравоохранения дрындыды", цитирую дословно: "количество кишечной палочки в Нижне-Кальмиусском водохранилище превышает норму в 1400 раз, нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз. Результаты исследований свидетельствуют о свежем органическом загрязнении воды". Проклятые биндеры и тут нагадили - выслали дрг и это именно диверсанты нагадили. Ну не уроды, а?

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А теперь к сути. Для тех, кто немножко из еб*ней рф родом, буду объяснять на пальцах. Начнем с того, что так называемое "министерство здравоохранения дрындыдыды" тупо спалило реальные причины загрязнения Кальмиуса в Донецке, ибо каждый житель оккупированных знает: Нижне-Кальмиусское водохранилище находится возле оккупированной рф Ясиноватой, к Донецку вода идет через поселки Донецкой области и только потом, на окраинах Донецка, появляется полноценная река. А это значит что?

А это значит то, что был слив гадости и химии в Ясиноватой, из ясиноватских заводов, а потом вода попала по течению в Донецк. Для тех, кого родили на бетонный пол в воронеже, объясняю: система сточных вод и дождевых вод в Ясиноватой с местных заводов выходит именно в Кальмиус. Одним словом, фенол в воду пустил коксохим в Ясиноватой или еще какой завод, а потом это все пришло в Донецк.

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Короче, вы поняли, да ? Дрг Хунты пробралась в Ясиноватую, спустила в Кальмиус гадость и ушла? Шах и мат вам, биндеры, дело раскрыто, н*х.

Но, кроме дрг Хунты, которая отработала в Ясиноватой и является главным виновником мора рыбы в Донецке, в отличие от оккупационных властей, есть еще причины загрязнения Кальмиуса. Не поверите, но тут тоже диверсанты с Тернополя постарались.

Именно диверсанты спустили воду из шахтных отстойников Кальмиус, с шахты Засядько и других шахт, чтобы понизить уровень воды. Именно диверсанты подговорили остальных владельцев предприятий сделать то же самое - спустить воду в Кальмиус, мол никто не заметит, йопт. Именно диверсанты даже забили всю ливневку в центре оккупированного рф Донецка, воды из которой ведут в Кальмиус, чтобы вся гадость из ливневок попала в водоем. Короче, всем все понятно как-то, что Сибирь подожгли американцы: без вмешательства морских котиков из Житомира Кальмиус был бы чистым, проклятые водолазы тупо спрыгнули с летающей тарелки над Донецком, нагадили и улетели, чтобы подставить оккупационные типа власти [ну, не с*ки, а?]

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Эпилог. Самое прекрасное то, что гауляйтерам Донецка и вообще оккупационным властям тупо насрать на экологическую проблему, максимум что они сделают - это заставят бюджетников убрать дохлую рыбу и раков с берегов. Все.

Хотя нет, вру, не все. Садисты и маньяки из мыгыбы дыныры постараются вычислить тех, кто выложил фото дохлой рыбы в тырнет + прикажут всем тем, кто имеют доступ к реке и вообще стукачам писать доносы на всех, кто приближается к воде с телефоном, ведь это ж с*ка потенциальный сбУ-шник, который хочет опозорить дрындыды. Ну, а потом все просто будет: чувака с телефоном берут под белы рученьки, надевают мешок на голову, везут на бульвар Шевченко [на подвал], там паяльником в глаз немного поработают и вввуаля - найден виновник загрязнения Кальмиуса, слава чекистам дрындыды.

Только от вышеописанных "контрдиверсионных мероприятий" слив гадости в водоем не прекратится. Но то таке, правда? Главное Хунту вовремя обвинить в диверсии.

Мораль проста: русские оккупанты и коллаборанты привыкли жить в дерьме и гадить вокруг себя, включая место жительства. Но дерьмо - это не главное, главное шо биндер нема и на русском можно разговаривать. От дал же ж бог соседей, тьфу, блд.

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Фашик Донецький Фашик Донецький
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ДРГ - ДРочилы Грузии?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Klizmahohlenko Gerald, у кого на что ума хватает.
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Как видите, рыба, умерла не от выстрела из танка." Интересно, как этот слабоумный Фашик отличает, у него есть сравнивать?:)
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Тю...у нас в Кривому розі теж риба задихнулась, в Черкаській області, під Києвом - серпень місяць - риба задихається у багатьох водоймах
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Klizmahohlenko Gerald, а ты типа быка- осеменителя? На все стадо один и все телята твои.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Кризский Игорь, ну от тебя евнуха вряд ли кто-то родит)))
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