Общался на днях с одним из представителей оккупационных армий с большими погонами. Скажем так, дыныриец не просто рядовой и не пушечное мясо, а вполне себе "успешный" коллаборант с недвижкой на территории рф и русским паспортом, который ему выдали в Новочеркасске еще в 2015 году.

И узнал я следущее. [За достоверность информации не ручаюсь, за что купил, так сказать]

Итак, в Донецк приехала группа высокопоставленых кадровых военных рф [привет свидетелям "гражданской войны"]. Приезжие ихтамнеты получили интересную задачу: провести ротацию орков на линии разграничения, от Марьинки до Мариуполя.

Ротация производится таким образом: 20% дынырийцев меняют на наемников из рф и кадровых военных рф. Так называемым "уволенным" представителям оккупационных армий, которые нигде не засветились, делают документы и отправляют на территорию к Хунте. Документы делают местным оркам с простой целью: пересечь линию разграничения и устроиться на работу на территории без русского быдла. В задачи этих людев входит устроиться на работу охранниками, дворниками, водителями и т д.

Но ! Самое интересное то, что конечная цель у тех, кого засылают к Хунте на территорию - это создание ячеек для участия в уличных акциях протеста вне оккупации. Такое мы видели в Донецке уже и в Луганске, стиль работы не меняется у русских "братьев".

Честно, не до конца понимаю цель этого всего цирка, но, если это правда - путин делает ставку на "гражданскую войну". Самое плохое в этой ситуации то, что еще с 2015 года на границе с Украиной, а также в ростове, стоит "миротворческая" военная техника и завезены белые каски Тревожно от этого всего, ведь рф не исключает ввод так называемых миротворцев на территорию Украины. А сделать это очень просто: по команде кремля кадровых русских военных переодевают в белые каски и начинается брехня с "миротворцами".

Если информация по поводу засылки агентуры подтвердится, то вова полтораметровый еб**лся окончательно. Ну, а русские мамы будут встречать гробы уже очень скоро.

Но, даст бог, пронесет. Наблюдаем.

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