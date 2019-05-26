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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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Инсайд из Донецка: Путин делает ставку на "гражданскую войну"

14.2тЧитати матеріал російською

Общался на днях с одним из представителей оккупационных армий с большими погонами. Скажем так, дыныриец не просто рядовой и не пушечное мясо, а вполне себе "успешный" коллаборант с недвижкой на территории рф и русским паспортом, который ему выдали в Новочеркасске еще в 2015 году.

И узнал я следущее. [За достоверность информации не ручаюсь, за что купил, так сказать]

Итак, в Донецк приехала группа высокопоставленых кадровых военных рф [привет свидетелям "гражданской войны"]. Приезжие ихтамнеты получили интересную задачу: провести ротацию орков на линии разграничения, от Марьинки до Мариуполя.

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Ротация производится таким образом: 20% дынырийцев меняют на наемников из рф и кадровых военных рф. Так называемым "уволенным" представителям оккупационных армий, которые нигде не засветились, делают документы и отправляют на территорию к Хунте. Документы делают местным оркам с простой целью: пересечь линию разграничения и устроиться на работу на территории без русского быдла. В задачи этих людев входит устроиться на работу охранниками, дворниками, водителями и т д.

Но ! Самое интересное то, что конечная цель у тех, кого засылают к Хунте на территорию - это создание ячеек для участия в уличных акциях протеста вне оккупации. Такое мы видели в Донецке уже и в Луганске, стиль работы не меняется у русских "братьев".

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Честно, не до конца понимаю цель этого всего цирка, но, если это правда - путин делает ставку на "гражданскую войну". Самое плохое в этой ситуации то, что еще с 2015 года на границе с Украиной, а также в ростове, стоит "миротворческая" военная техника и завезены белые каски Тревожно от этого всего, ведь рф не исключает ввод так называемых миротворцев на территорию Украины. А сделать это очень просто: по команде кремля кадровых русских военных переодевают в белые каски и начинается брехня с "миротворцами".

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Если информация по поводу засылки агентуры подтвердится, то вова полтораметровый еб**лся окончательно. Ну, а русские мамы будут встречать гробы уже очень скоро.

Но, даст бог, пронесет. Наблюдаем.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Місце
Україна
Теги
війнатерористи "ДНР"Новини ДНРНовини ДонбасуНовини Росії
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
В городках Слобожанщины появились "родственники" и родственники:их выдают мелочи в одежде и кучковании,выходят утром незнакомые из квартир девятиэтажек и даже не знаешь,когда появились....
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
В цьому немає сумнівів. ІнститутПрезидента вже взято під контроль кремлем. Далі потрібно взяти ВР та силові структури. І спокійно здавати державу кремлю. Як тільки почнуться масові протести - організовувати криваві провокації та теракти, до громадянської війни.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
а когда после переворота приехала большая группа пиндосяцких высокопостааленых лиц,то это правильно и законно?еб вашу в кастрюлю на скотче матнихай!
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Sekeliv Zadroka, ты дебил? "Пиндосятские лица" поддерживают государство. А рашатвари - бандюков и террористов против государства. Таких как в бамбасятии и их поддерживающих рашанаемников, которые против государства, у себя же с раше мочат без предупреждения и разговоров. А чё Украина должна с ними разговаривать?
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