Бобры - это опасные животные. Особенно, если они родом с Тернополя и ненавидят коллаборантов, русню и прочий биомусор.

Не, ну в самом деле: от как может любить бобер тех, после прихода которых как не взрывается, то горит, как трупы плавают по реке, то постоянно кого-нибудь топят и т д? Поэтому бобры в Украине злые. Очень. Особенно на оккупированных рф территориях. Ща расскажу, шо могут бобры сделать тихо и без криков.

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Дано : истеричка- лыныриец марочко, который во всю пропагандистскую глотку рассказывает, мол Хунта нарушает минские шото там и что это приводит к акционным билетам в ад некоторым коллаборантам. Также в условиях задачи есть бобры, которые постоянно в засаде сидят, не палятся и ну оооччень хотят якусь пакость замутить лыныропотамам.

Кстати, полтораметровый [поищите фото его в полный рост, выглядит эпично и ржачно] пропагандист лынырийского халифата по фамилии марочко - известное трепло, даже по отношению к потерям со своей стороны. Ну, а бобры... Бобрам насрать и на марочко, и на минские [они писать не умеют, поэтому ничего не подписывали].

Ща расскажу, как все было на самом деле с лынырийцами, сколько забобрячили бобры Хунты на самом деле и как марочко в очередной раз соврал.

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Короче, тема такая : бобры, в полном боевом снаряжении сидели в засаде и напевали шось на немецком языке. Аднака... Внизапнааа... Бобры увидели тупорылых лынырийских абизян и решили шо пора всем этим коллаборантам таки лично познакомиться со сталиным, лениным и прочими монстрами.

Поэтому бобры решили не искать мира на Донбассе, а действовать с максимальным уроном для лынырятины. И ... И бобры начали думать шоб его такое замутить, шоб в итоге и бобры были довольны, и шоб лынырийцы больше не шастали по Украинской земле.

Ну, а коллаборанты в это время с довоооооольными еб*лами ехали за зряплатой и ниииичего не подозревали. За зряплатами ехали предатели из так называемой 16 бтро лыныры и уже были в предвкушении празныка, но...

Аднака... Внизааааапна... Бобер-партизан прицелился в газ 66, который перевозил лынырийцев и кааааак баааабахнул по ним с синхрофазотрона ужгородского производства ! - nehuj shastat- сказал бобер после меткого выстрела, что в переводе с бобриного языка означает шось по типу - а я ж вам казав- від'їб*ться від нас -. Ну, а ошметки лынырийцев, после попадания бобра-партизана в газ 66, набитый лынырятиной, в это время разлетались по Славяносербскому району.

Эпилог. После акции бобров-партизан, которые с помощью ПТУРа немного поразвлекались, у орков в Славяносербском районе 2 -200-х и 9 -300-х, а не 1 труп, как пишет марочко.

Мораль. Как утверждает роспропаганда, шахтеры тупо накопали кучу танков на Донбассе. В связи с этим, не вижу проблем у партизан, которые увидели газ 66 с коллаборантами в Славяносербском районе в н.п Долгое, нарвать ПТУРы на деревьях, отработать из них по врагам Украины и тихонько уйти. Также я уверен в том, что Украина соблюдает минские шото там и что 46 бригада всУ вообще не имеет отношения к попаданию в коллаборантовоз из противотанкового ракетного комплекса.

Реально виноваты в уничтожении лынырийцев именно дикие бобры-партизаны. Точка

Слава бобрам

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