Фанат "русского міра" і "Гіві": в Харкові пообіцяли покарати військового-сепаратиста

В інституті танкових військ НТУ "ХПІ" в Харкові відреагували на скандал із викладачем Геннадієм Бондарєвим, який пропагував "русскій мір" і прославляв терористів "Л/ДНР".

Офіційна заява навчального закладу щодо матеріалів, опублікованих співтовариством "Зрадники військової присяги ХІТВ", з'явилася на сторінці в Facebook.

"За цим фактом командування інституту проводить службову перевірку щодо працівника Збройних Сил України Бондарєва Геннадія Володимировича, викладача кафедри тактико-спеціальних дисциплін. Після перевірки інформації і з'ясування всіх обставин цієї справи керівництвом навчального закладу буде ухвалено принципове рішення відповідно до вимог чинного законодавства", – наголосили в інституті.

Геннадій Бондарєв Соцмережі

Автор викривального матеріалу в коментарі висловив надію, що Бондарєв усе ж поплатиться за все, що публікував у мережі.

"Сподіваюся на адекватне рішення керівництва щодо цього персонажа. Уже давно час визначитися, хто побратим, а хто ворог. Надто дорогу ціну ми платимо кожен день", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що син колишнього командира батальйону і начальника факультету ХІТВ Юрія Дрючина, Олександр Дрючин, зрадив присягу ЗСУ і перейшов воювати на бік Росії.

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