Фаєри та тітушки: на Чернігівщині будівлю ОВК взяли в "блокаду". Фото і відео

У п'ятницю, 16 серпня, Центральна виборча комісія припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії в Чернігівській області.
Як повідомляє прес-служба ЦВК, повноважень позбавили комісію в 210-му одномандатному окрузі в місті Прилуки, яка не надала до 12:00 уточнений протокол з результатами голосування. Тепер до 16:00 18 серпня в ЦВК можна внести нові кандидатури в ОВК.
У Комісії зазначили, що результати виборів на 210-му окрузі були визнані недійсними, через що пройде повторний підрахунок голосів.
"ЦВК встановила грубе порушення зазначеної окружною виборчою комісією Конституції і законів України, яке полягає в бездіяльності щодо виконання нею визначеного законом України "Про вибори народних депутатів України" та рішенням Комісії від 15 серпня 2019 року зобов'язання встановити підсумки голосування в УІО №210 з урахуванням відповідного судового рішення, і достроково припинила повноваження всього її складу", – йдетьсяв повідомленні.
Відзначимо, що сьогодні, 16 серпня в будівлю, де знаходиться окружна виборча комісія, кинули димову шашку. Сторінка в Facebook "Панорама Чернігівщини" повідомила, що під будівлею ОВК збираються "тітушки", щоб залякувати місцевих жителів.
"ТІТУШКИ" біля будівлі ОВК
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чернігівщині під час нічного засідання Окружної виборчої комісії №210 в Прилуках глава ОВК Оксана Соколовська напала на одного з членів, який відмовлявся виконувати її прохання.
Додамо, позачергові вибори народних депутатів України по 210 округу на Чернігівщині наробили вже чимало шуму в інформаційному просторі України. Під час підрахунку голосів виборців члени ОВК, ймовірно, підігравали одному з кандидатів – одіозному Коровченко Сергію Володимировичу.
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