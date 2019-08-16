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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Розслідування

Фаєри та тітушки: на Чернігівщині будівлю ОВК взяли в "блокаду". Фото і відео

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У п'ятницю, 16 серпня, Центральна виборча комісія припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії в Чернігівській області.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, повноважень позбавили комісію в 210-му одномандатному окрузі в місті Прилуки, яка не надала до 12:00 уточнений протокол з результатами голосування. Тепер до 16:00 18 серпня в ЦВК можна внести нові кандидатури в ОВК.

У Комісії зазначили, що результати виборів на 210-му окрузі були визнані недійсними, через що пройде повторний підрахунок голосів.

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"ЦВК встановила грубе порушення зазначеної окружною виборчою комісією Конституції і законів України, яке полягає в бездіяльності щодо виконання нею визначеного законом України "Про вибори народних депутатів України" та рішенням Комісії від 15 серпня 2019 року зобов'язання встановити підсумки голосування в УІО №210 з урахуванням відповідного судового рішення, і достроково припинила повноваження всього її складу", – йдетьсяв повідомленні.

Відзначимо, що сьогодні, 16 серпня в будівлю, де знаходиться окружна виборча комісія, кинули димову шашку. Сторінка в Facebook "Панорама Чернігівщини" повідомила, що під будівлею ОВК збираються "тітушки", щоб залякувати місцевих жителів.

"ТІТУШКИ" біля будівлі ОВК

"ТІТУШКИ" біля будівлі ОВК

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чернігівщині під час нічного засідання Окружної виборчої комісії №210 в Прилуках глава ОВК Оксана Соколовська напала на одного з членів, який відмовлявся виконувати її прохання.

Додамо, позачергові вибори народних депутатів України по 210 округу на Чернігівщині наробили вже чимало шуму в інформаційному просторі України. Під час підрахунку голосів виборців члени ОВК, ймовірно, підігравали одному з кандидатів – одіозному Коровченко Сергію Володимировичу.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Чернігів
Тег
ЦВК
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