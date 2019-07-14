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Facebook заблокував "Книгу пам'яті полеглих за Україну": в мережі скандал

12.1т Читати матеріал російською

У Facebook заблокували сторінку мережевого меморіалу "Книга пам'яті полеглих за Україну".

Про це повідомили автори групи, а сам вчинок адміністрації соцмережі викликав обурення в коментарях.

"Друзі, фейсбук-сторінку проекту "Книга пам'яті полеглих за Україну" сьогодні вранці було остаточно заблоковано, доступ до неї відсутній. Ми будемо подавати апеляцію, але прогнозувати, коли саме її розглянуть і яким буде результат, ми не можемо", – йдеться в повідомленні.

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Пояснила адміністрація мережі свої дії тим, що деякі матеріали нібито порушували стандарти Facebook.

Facebook заблокував "Книгу пам'яті полеглих за Україну": в мережі скандал

"Ми прийняли рішення. Ми не будемо ні видаляти, ні перевіряти на відповідність до якихось вигаданих стандартів жоден з розміщених на нашій Facebook-сторінці текстових або медійних матеріалів про героїв, які загинули за Україну. Нам нема чого приховувати і ретушувати. Це теж війна", – підкреслили автори в Twitter.

Facebook

Facebook

Life.ru

"Тримайтеся! Боріться! Ви робите потрібну і дуже цінну роботу, тому й блокують", "Інформаційна війна, на жаль, теж триває. Більшості суспільства байдужа була сторінка", "Це аморальний вчинок від адміністрації ФБ, який перейшов усі межі! Ось, явний приклад явної інформаційної війни на просторах мережі. Бридко і гидко! Боягузи, які бояться загиблих", – відреагували в коментарях.

"Тобто пам'ять про наших загиблих – це порушення. Тобто, кількість тих, хто скаржився на сторінку – величезна. Ні, що ви. Це не ознака реваншу. Це вже п**ць", – зазначив один з авторів проекту Гліб Бабич.

Facebook заблокував "Книгу пам'яті полеглих за Україну": в мережі скандал
Facebook заблокував "Книгу пам'яті полеглих за Україну": в мережі скандал
Facebook заблокував "Книгу пам'яті полеглих за Україну": в мережі скандал
Facebook заблокував "Книгу пам'яті полеглих за Україну": в мережі скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Facebook заблокувала профілі, пов'язані з пропагандистським російським виданням RT. Пізніше в компанії пояснили блокування вимогою розкрити інформацію про материнську компанію.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Facebook скандали
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба гидно пострыбать в кастрюльках возле офиса фейсбука,зажечь шины и гневно заспивать щеневмерлу
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабы взвыли "ат радасти"...вот прёть же-вмешательство в выборы США -не доказано.а тут украм "фейс"нагади...))) не ссыте-всё будет норм...
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Golan Sim
Golan Sim
Реклама на турецких презервативах - Ukraynalilar, seninleyiz "Украинцы - мы с вами!"
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Golan Sim, -кстати с-400 Миги сбивать спасобна...?)))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Golan Sim, -но сбивают ваши Миги-"пачемута"...)))
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