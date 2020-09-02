Facebook викрила десятки сторінок "фабрики тролів" Росії

Компанія Facebook заявила про видалення низки облікових записів, пов'язаних із російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів", через участь в іноземних кампаніях впливу.

Загалом було "знищено" 13 користувацьких акаунтів і дві сторінки в однойменній соцмережі й Instagram, а також десятки облікових записів, пов'язаних із компанією зі стратегічних комунікацій CLS Strategies, яка базується в США. Про це пише The New York Times із посиланням на звіт Facebook.

Зазначається, що діяльність облікових записів і сторінок російської "фабрики тролів" переважно фокусувалася на США, Великобританію, Алжир та Єгипет, а також інші англомовні та країни Близького Сходу й Африки. У Facebook пояснили, що звернули на них увагу після повідомлення від Федерального бюро розслідувань США.

Пояснюється, що облікові записи спрямовували користувачів на сайт Peace Data, де публікувався контент про міжнародні події. За даними Facebook, на пов'язану з цією кампанією рекламу було витрачено 480 доларів, а щонайменше на одну з її сторінок встигло підписатися до 14 000 користувачів.

Видання зазначило, що хоча значного охоплення аудиторії ця мережа не досягла, проте цього разу росіяни найняли реальних американців для написання контенту.

New York Times пише, що Росія, яка втрутилася в американські вибори 2016 року, зараз використовує фіктивні акаунти та підроблений лівий сайт новин, щоб сіяти дезінформацію

"Хоча фейкова мережа та сайт не досягнули настільки ж значної аудиторії, як кампанії цієї російської групи у 2016-му році, вони спромоглася на щось нове: росіяни найняли реальних американців для написання контенту для сайту. Фейковий Peace Data також використовував штучно створених осіб і генеровані комп'ютером зображення, щоби створити подобу реальної новинної організації", – йдеться в публікації.

Водночас у звіті Facebook також додають, що видалили ще майже 100 облікових засобів і сторінок в однойменній соцмережі та 36 сторінок в Instagram, які так чи інакше були пов'язані з CLS Strategies.

"Ця мережа фокусувалася переважно на Венесуелі, а також Мексиці та Болівії. На рекламу у Facebook у зв'язку із цією мережею було витрачено до $3,6 млн, майже 509 000 облікових засобів у соцмережі підписалися на щонайменше одну зі сторінок цієї кампанії. До 43 000 осіб слідкували за однією з Іnstagram-сторінок, пов'язаних із CLS", – підсумували в звіті керівництва популярної соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

фахівці корпорації Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, в квітні припинили роботу десятків сторінок і облікових записів із Росії, звинувативши їхніх користувачів у "скоординованій неавтентичній поведінці".

На початку червня соціальна мережа Twitter видалила понад 170 тисяч акаунтів, які займалися інформаційними операціями в інтересах Росії, Китаю й Туреччини.

А в серпні відеохостинг YouTube вирішив заблокувати діяльність 86 каналів, трьох блогів та одного акаунту AdSense, які модерувалися з Росії. Всі вони займалися поширенням дезінформації та коментарів ботів.

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