Facebook видалив десятки пов'язаних із Росією, Донбасом і Кримом акаунтів

Фахівці корпорації Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, в квітні припинили роботу десятків сторінок і облікових записів із Росії, звинувативши їхніх користувачів у "скоординованій неавтентичній поведінці".

Про це з посиланням на заяву на сайті компанії пише ТАСС. Ідеться про 46 сторінок, 91 обліковий запис у Facebook, дві групи й один акаунт у Instagram, які пов'язані з РФ, а також Донбасом і Кримом.

"Вони нібито були об'єднані в мережу, яка працювала частково в автоматизованому режимі. У ній публікували повідомлення російською, англійською, німецькою, іспанською, французькою, угорською, сербською, грузинською, індонезійською мовами і фарсі", – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, зазначена група була орієнтована на аудиторію в низці країн. Зокрема, передбачається, що ця активність пов'язана з особами в Росії, на Донбасі, а також двома компаніями-постачальниками новин у Криму – NewsFront і SouthFront.

"Facebook не наводить доказів будь-яких зі своїх тверджень, а також вичерпних роз'яснень того, як саме ці сторінки й облікові записи порушили правила соцмережі", – пише росЗМІ.

Водночас у самій компанії наголошують, що в квітні також були видалені сім мереж, діяльність яких, крім Росії, також пов'язують із Іраном, США, Грузією, Мавританією і М'янмою.Загалом було припинено роботу 732 облікових записів у Facebook, 162 акаунтів в Instagram, 793 сторінок і 200 груп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно адміністрація соціальної мережі Facebook заявила, що буде видаляти сторінки, присвячені акціям протесту проти самоізоляції під час пандемії коронавірусу