Євросоюз закликав Росію визнати вину в загибелі MH17

Всі країни Європейського Союзу підтримують підсумки розслідування катастрофи рейса MH17 "Малазійських авіаліній" над Донбасом і закликають Росію внести внесок в справу встановлення винних.

Про це повідомила журналістам у понеділок, 28 травня, глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Висновки цього розслідування дуже важливі для нас. Ви знаєте, ЄС завжди повністю підтримував ведення розслідування. Всі 28 країн (ЄС) підтвердили повну підтримку висновків цього розслідування і зусиллям, спрямованим на залучення (винних) до відповідальності", - сказала вона.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність і внести вклад в зусилля по встановленню винних", - додала представник ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австралія і Нідерланди прямо звинуватили РФ у катастрофі лайнера і мають намір залучити Москву до відповідальності. У свою чергу Росія відмовилася платити за збитий MH17.