Євросоюз не допоможе: Україні напророкували новий виток конфлікту в Азовському морі

У відповідь на нові санкції, які планує ввести Європейський Союз через агресію Російської Федерації проти України в Азовському морі, Кремль відновить затримування суден, що йдуть із українських портів.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив військовий експерт Михайло Жирохов. Він упевнений, що подібна реакція виходить із самого принципу гібридної війни, яку веде РФ.

"І це вже почало відбуватися - три тижні вони не затримували судна, а зараз, буквально вчора-позавчора, затримали два кораблі", - наголосив Жирохов.

На його думку, Україні слід самій справлятися з протистоянням Росії, адже реальних важелів впливу на Кремль у Європейського Союзу немає.

"Ухвалення цих санкцій може розтягнутися на 2-4 місяці, або й на півроку. А цього часу у нас просто немає", - пояснив експерт.

Втім, обнадіяв Жирохов, силове захоплення Росією українських портових міст, Бердянська і Маріуполя, зараз неможливе. Наразі у російській армії просто немає сил для того, щоб провести подібну десантну операцію.

"Крім того, вона має сенс тільки тоді, коли вони збираються утримувати ці міста. Але в нинішніх геополітичних умовах - це маячня", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні публічно назвала Азовське море "європейським", чим викликала бурхливу реакцію з боку Російської Федерації.

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