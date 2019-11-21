Евакуація під обстрілом: розкрита підступна атака терористів на Донбасі

Російські війська 20 листопада не тільки неухильно атакували позиції ЗСУ на Донбасі – біля села Зайцеве під Горлівкою, а й постаралися не допустити евакуацію поранених українських бійців.

Зокрема важкі поранення отримали шестеро військовослужбовців бригади швидкого реагування Нацгвардії. Про підступні дії терористів розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Під час зміни постів спостереження на одному з опорних пунктів противник відкрив вогонь із автоматичного станкового гранатомета. Позиція противником пристріляна вже давно. Влучили просто у траншею, де проходили бійці", – повідомив він.

Війна на Донбасі DW

За словами Бутусова, поранення припали здебільшого на ноги. Завдяки своєчасній евакуації та старанням медиків-волонтерів усі українські бійці отримали якісну допомогу.

"Доправлені до лікарні, загрози їхньому життю немає, кінцівки будуть збережені", – запевнив журналіст.

Водночас зазначив, що гібридні війська РФ продовжили інтенсивні обстріли, а також робили все можливе для того, щоб перешкодити евакуації поранених.

"У результаті розгорівся інтенсивний вогневий бій, із застосуванням із обох сторін усього спектра важких піхотних озброєнь. Евакуація відбувалася під обстрілом", – наголосив Бутусов.

Журналіст також додав, що російські війська регулярно проводять атаки та обстріли в районі села Зайцеве, яке розділене лінією фронту на дві частини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, семеро українських воїнів отримали поранення у результаті бойових дій на Донбасі 20 листопада. У зв'язку з цим українська сторона на одній із ділянок двічі просила "тишу" для надання допомоги пораненим.

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