Как по мне, ситуация такая.
Мы должны готовится к тому, что все пойдет не по плану.
Опять колоны техники шуруют через границу Украины.
За правление Путина россияне успешно убили несколько важных полковников, а погибших полковников при странных обстоятельствах у нас дошло до десяти.
Пару генералов умерло, своей и не своей смертью.
Был каскад смертей работников СБУ до 2014-го года: Кожемякин, Алексей Партыка, Олег Черноусенко, Михаил Таранов и наконец странная смерть 2016 года, когда погиб Андрей Таранов заместитель главы Администрации президента Украины.
Был еще целый ряд смертей Полковников и Генералов НГУ, ВСУ, СБУ отвечающих за направления: Кульчицкий, Руслан Муляр, Шаповал, Хараберюша, Виктор Калитич, Волошин, Мельник Валерій...
Это далеко не все.
Теперь можно продолжить целый список бывших российских граждан имеющих вес, влияние на общество в регионе или международное влияние, которые были убиты за рубежом и в РФ.
Шеремет, Вороненков, Окуева, Мунаев, Махаури - этот список можно продолжить. Это только Украина.
А еще множество акций за рубежом - Литвиненко, Скрыпаль, Березовский, его помощник Глушков...
Десятки убитых на территории РФ критиков Путина, некоторые просто показательно рядом с Кремлем.: Немцов, Станислав Маркелов , Анастасия Бабурова, Сергей Магнитский, Наталья Эстемирова, Анна Политковская, Сергей Юшенков, Юрий Щекочихин....
Это все за годы правления Путина.
Убийства, убийства, убийства.
Я бы просил Бабченко уехать из страны. Он не важная сошка, его есть смысл убивать только для резонанса и показательно. Закончится расследование, охрану снимут, уверен, что Аркадий уже готовит себе варианты.
Мы же должны понять, убийства будут продолжаться. Я вам еще не описал разные попытки террактов и убийств на командующих частей, которые удалось предотвратить.
А вы там про список из 47 человек.
Та забейте, если есть там какой то список, то он для вида. Это все дурь.
Мы теряем ценных и важных людей, которые или занимались реальной работой или сильно мешали противнику.
У нас выбивают кадры, которые чего то там могли сделать.
При этом у офицеров даже оружия своего нет. Только не территории части или если повезло, то наградное.
Мы имеем дело с очень серьезной ситуацией.
Русские это или не русские, у нас за эти годы погибло больше старших офицеров, чем у некоторых стран за войну.
Так может оценим размах потерь и хотя бы выдадим всем офицерам пистолеты для хранения и ношения вне службы?
Может осознаем, что у нас идут убийства и это только обычная подготовка к более широкой агрессии?
Когда мне говорят, что ничего не будет, я могу смело ответить, а больше ничего и не надо.
Они просто косят косой всех неугодных.
Ситуация такова, мы должны вести более жесткую политику. Нам нужны превентивные действия.
Это война, а не какой-то там список 47.
Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.