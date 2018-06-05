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Мирослав Гай
Мирослав Гай
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Это война, а не какой-то там список 47

4.2тЧитати новину російською

Как по мне, ситуация такая.

Мы должны готовится к тому, что все пойдет не по плану.

Опять колоны техники шуруют через границу Украины.

За правление Путина россияне успешно убили несколько важных полковников, а погибших полковников при странных обстоятельствах у нас дошло до десяти.

Пару генералов умерло, своей и не своей смертью.

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Инструментальная война на аутсорсе

Был каскад смертей работников СБУ до 2014-го года: Кожемякин, Алексей Партыка, Олег Черноусенко, Михаил Таранов и наконец странная смерть 2016 года, когда погиб Андрей Таранов заместитель главы Администрации президента Украины.

Был еще целый ряд смертей Полковников и Генералов НГУ, ВСУ, СБУ отвечающих за направления: Кульчицкий, Руслан Муляр, Шаповал, Хараберюша, Виктор Калитич, Волошин, Мельник Валерій...

Это далеко не все.

Теперь можно продолжить целый список бывших российских граждан имеющих вес, влияние на общество в регионе или международное влияние, которые были убиты за рубежом и в РФ.

Шеремет, Вороненков, Окуева, Мунаев, Махаури - этот список можно продолжить. Это только Украина.

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А еще множество акций за рубежом - Литвиненко, Скрыпаль, Березовский, его помощник Глушков...

Десятки убитых на территории РФ критиков Путина, некоторые просто показательно рядом с Кремлем.: Немцов, Станислав Маркелов , Анастасия Бабурова, Сергей Магнитский, Наталья Эстемирова, Анна Политковская, Сергей Юшенков, Юрий Щекочихин....

Это все за годы правления Путина.

Убийства, убийства, убийства.

Я бы просил Бабченко уехать из страны. Он не важная сошка, его есть смысл убивать только для резонанса и показательно. Закончится расследование, охрану снимут, уверен, что Аркадий уже готовит себе варианты.

Мы же должны понять, убийства будут продолжаться. Я вам еще не описал разные попытки террактов и убийств на командующих частей, которые удалось предотвратить.

А вы там про список из 47 человек.

Та забейте, если есть там какой то список, то он для вида. Это все дурь.

Мы теряем ценных и важных людей, которые или занимались реальной работой или сильно мешали противнику.

У нас выбивают кадры, которые чего то там могли сделать.

При этом у офицеров даже оружия своего нет. Только не территории части или если повезло, то наградное.

Мы имеем дело с очень серьезной ситуацией.

Русские это или не русские, у нас за эти годы погибло больше старших офицеров, чем у некоторых стран за войну.

Так может оценим размах потерь и хотя бы выдадим всем офицерам пистолеты для хранения и ношения вне службы?

Может осознаем, что у нас идут убийства и это только обычная подготовка к более широкой агрессии?

Когда мне говорят, что ничего не будет, я могу смело ответить, а больше ничего и не надо.

Они просто косят косой всех неугодных.

Ситуация такова, мы должны вести более жесткую политику. Нам нужны превентивные действия.

Это война, а не какой-то там список 47.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Гая Олегыча нет в списке вот его и коробит от зависти. Кого нет в списках кгававого террана Путена, тот лошара по жизни, от которого никакой пользы в борьбе с Мордором нету.
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