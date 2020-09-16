ЄСПЛ прийняв заяву Антоненка проти України через справу Шеремета

Європейський суд з прав людини прийняв заяву Андрія Антоненка, підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, проти держави Україна.

Про це повідомили на сайті адвокатського об'єднання "Сенс Україна", яке надає захист Антоненку.

Зокрема, правозахисники зазначили, що заява подана у зв’язку з порушенням Україною статті 5 та §2 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Адвокати підозрюваного вважають, що його було затримано незаконно. В якості аргументу на свою користь сторона захисту навела такий факт: поліція затримала Антоненка 12 грудня не пізніше 15:10, однак в документах зазначено зовсім інший час – 23:05. При цьому заявник був затриманий з посиланням на ухвалу слідчого судді, проголошену о 18:40.

"До 18:40 заявник був затриманий без ухвали слідчого судді, а потім – на підставі ухвали, постановленої під впливом омани", – озвучили претензії адвокати.

Крім того, вони наполягають на тому, що повідомлення про підозру Антоненку було необґрунтованим, оскільки базувалося лише на висновках про "схожість у манері ходи з імовірним злочинцем на відео".

Відповідь ЄСПЛ про прийнятта заяви Антоненка. "Сенс Україна"

"Висловлювання президента і голови парламенту (подяка поліцейським, наявність відповідей на усі питання, окрім тих, хто замовник), генерального прокурора ("встановлені особи, що власне вчинили злочин"), міністра внутрішніх справ і його заступника (щодо зберігання заявником вибухівки, "якою можна вбити велику кількість людей"), заступника голови Національної поліції ("відомі нам за минулими злочинами") тощо не можна вважати обережними і спрямованими на інформування громадськості про діяльність правоохоронних органів. Вони мали суто пропагандистський характер і, з урахуванням положення спікерів, істотно впливали на рішення про запобіжні заходи", – озвучили ще низку зауважень до слідства захисники Антоненка.

Також вони звернули увагу на те, що строк досудового розслідування так само не можна вважати розумним, оскільки справа не була складною.

"За час тримання заявника під вартою фактично ніяких слідчих дій, спрямованих на отримання істини, так і не було проведено... Клопотання про зміну запобіжного заходу від 22 січня, 6 травня 2020 року не були розглянуті суддями по суті", – підкреслили адвокати.

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