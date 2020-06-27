Єрмака призначила Росія, – однокурсник Путіна Швець

Радник Володимира Зеленського щодо зовнішньої політики, глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито був призначений на посаду за участю Росії.

Таку заяву в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону зробив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець. Запис розмови було опубліковано на YouTube- каналі Гордона (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Коли тобі агресор призначає головного радника зі взаємин із Москвою, а потім і взагалі у всій зовнішній політиці України, я просто розводжу руками", – сказав Швець.

На запитання Гордона про причини таких висновків ексрозвідник відповів: "Росія поставила, наскільки я знаю, питання про те, що Єрмак – це єдина людина, з якою Кремль буде розмовляти про врегулювання".

"Ви твердо це знаєте?" – перепитав журналіст. "Ну як... Ви знаєте, завжди є поле для сумнівів", – виправдався Швець.

Він додав, що чув цю інформацію "від джерел, які заслуговують на довіру". "У мене є підстави так вважати. Інакше поява Єрмака там взагалі незрозуміла", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Швець також заявив, що Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям і нібито в поїздках возить із собою особистий туалет.