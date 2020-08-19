Єрмак відхрестився від звинувачень у держзраді та зливі інформації Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав "дезінформаційною атакою на розкол українського суспільства" заяви про його нібито державну зраду щодо спецоперації СБУ з бойовиками ПВК Вагнера, які воювали на Донбасі.

Так через декілька днів він відреагував на черговий скандал, що виник довкола нього. Позицією з цього приводу чиновник поділився в коментарі LB.ua.

"Історія про те, як українські спецслужби нібито проводили операцію із затримання "через Білорусь" найманців російської ПВК Вагнера, але якийсь високопоставлений зрадник на Банковій все зірвав, – це дезінформаційна атака на розкол українського суспільства", – висловився Єрмак.

Водночас видання зазначає, що спочатку глава ОПУ заявив, нібито не може коментувати секретні операції українських спецслужб. Але потім сказав, що Офіс президента "візьме до уваги" поширювану в ЗМІ й соцмережах інформацію про можливу причетність СБУ, ГУР та інших органів до появи "вагнерівців" на території Білорусі.

Також він зазначив, нібито вперше версія про "операцію" українських спецслужб з'явилася в пропагандистській російській газеті "Комсомольська правда" ще 6 серпня.

"Це виглядає як добре продумана і спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно поширюють саме цю версію подій", – підкреслив Єрмак.

Чиновник припустив, нібито "якісь внутрішні сили" також вирішили використовувати цю дезінформацію "у власних цілях напередодні виборів". А ще – що комусь "дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі".

Інформація про пропозицію перенести операцію через необхідність проведення переговорів із РФ про полонених, за словами Єрмака, теж неправдива.

"Мені нічого не відомо про те, що (на той час ще) начальник ГУР Василь Бурба нібито вимагав, щоб учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф. Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційною атаки, мета якої – розкол українського суспільства", – резюмував глава ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: