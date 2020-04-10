Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" грубо порушила постанову Кабміну про обмеження торгівлі товарами, які не входять до переліку товарів першої необхідності, і продовжувала працювати попри заборону. Окрім створення загрози для здоров’я українців, компанія ще й порушила антимонопольне законодавство України.

Про це під час пресконференції у Києві, присвяченій дотриманню карантинних обмежень у торгівлі, повідомили активісти громадської організації "Стоп корупції".

Активісти ГО "Стоп корупції" на пресконференції на тему "Робота будівельних гіпермаркетів по всій Україні в умовах епідемії COVID-19" stopcor.org

За словами правозахисника ГО "Стоп корупції" Антона Клітинного, у процесі моніторингу активісти організації з’ясували, що більшість магазинів, які торгують непродовольчими товарами, строго дотримувалася введених обмежень, адже усвідомлювала, що саме великі скупчення людей є основним шляхом поширення небезпечного захворювання COVID-19. І між безпекою громадян та власними прибутками обирали перше. За винятком мережі "Епіцентр", яка продовжувала продавати товари не першої необхідності попри заборону.

"Магазини писали вибачення перед покупцями за те, що не можуть працювати в період пандемії, потерпали фінансово. Водночас "Епіцентр" продовжував роботу. Порушення були, але столична поліція цього не бачила. То, може, можна було й іншим підприємствам дозволити працювати? Щоб не провокувати скупчення людей в одному місці? Продавати мали б або всі, або ніхто. Мережа просто використала своє становище та фактично монополізувала ринок, що є порушенням антимонопольного законодавства", – наголосив Клітинний.

Після виявлення перших випадків порушень карантинних обмежень гіпермаркетами "Епіцентр" активісти перевірили магазини мережі по всій країні та знайшли численні порушення: продаж товарів не першої необхідності, провокування скупчень людей тощо. Активісти зверталися із відповідними заявами до правоохоронних органів, і поліцейські притягали власників магазинів до адміністративної відповідальності.

"Після цих подій дивним чином 8 квітня уряд змінив карантинні обмеження та дозволив працювати об’єктам поштової та кур’єрської діяльності, будівельних робіт, закладам торгівлі будівельними матеріалами і тим, хто займається збиранням та заготівлею відходів. Ми вважаємо, що це рішення пролобіювали зацікавлені люди. Адже дозвіл торгувати саме будівельними матеріалами в умовах поширення смертельної хвороби, від якої загинули десятки тисяч людей у всьому світі, видається щонайменше дивним", – заявили активісти.

На думку представників "Стоп корупції" дозвіл продажу товарів не першої необхідності в умовах поширення COVID-19 є бездумним та небезпечним. І відповідне рішення Кабміну на тлі введення жорстких обмежень задля протидії спалаху епідемії можна пояснити лише жорстким лобіюванням з боку зацікавлених осіб.

За словами Клітинного, представники "Стоп корупції" будуть вживати відповідних заходів реагування та звертатися до правоохоронних органів, НАБУ та Антимонопольного комітету, щоб відповідальні особи, які мають до цього стосунок, були покарані.

Повний запис пресконференції активістів "Стоп корупції":

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!