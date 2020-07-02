"Епіцентр" передав лікарням 75 тисяч захисних костюмів із "липовими" сертифікатами, – розслідування

У захисних костюмів, які торговельна мережа "Епіцентр" закупила і передала українським лікарням, немає необхідного сертифіката.

Про це повідомляє "Слідство.Info" з посиланням на розслідування міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Згідно з ним, засоби захисту сертифіковані компанією Ente Certificazione Macchine, яка не має права їх видавати.

Журналісти пояснили, що мова йде про поставки товарів літаком Ан-225 "Мрія", який 23 квітня доставив 2 млн медичних масок, 75 тис. захисних костюмів і 30 тис. спеціальних окулярів. В "Епіцентрі" запевнили, що цей товар китайського походження повністю відповідає санітарним нормам ЄС.

"Мрія" доставила засоби захисту з Китаю 23 квітня radiosvoboda.org

"Те, що подібна продукція якісна і відповідає медичним стандартам, у таких випадках повинні підтверджувати зарубіжними і державними сертифікатами, які відповідним чином повинні отримати виробники товарів. Виробники привезених "Епіцентром" масок, костюмів і окулярів дійсно проходили процедуру сертифікації – зокрема, безпеку їх продукції підтвердили українські Держпродспоживслужба і ТОВ "НВП Міжнародні стандарти та системи", а також нідерландська Sungo Europe BV та італійська Ente Certificazione Macchine (ECM)", – зазначили журналісти.

"Мрія" доставила засоби захисту з Китаю 23 квітня Facebook Володимира Зеленського

За їхніми даними, сертифікат ЄСМ стосується частини гуманітарного вантажу, а саме 75 тисяч захисних костюмів. Виробником цих костюмів є китайська компанія YANBIAN PACIFIC TEXTILE CO., LTD, але за даними розслідування OCCRP, італійська компанія не пройшла акредитацію, необхідну для сертифікації, тому видані нею сертифікати недійсні.

Варто зазначити, що частина вантажу "Мрії" була відправлена у лікарні 24 областей України. наприклад, Одеська обласна клінічна лікарня отримала 2,5 тисячі костюмів, а Вінницька клінічна лікарня №1 – 1 тисячу.

Сертифікат ЄСМ, який був виданий на привезені "Епіцентром" товари slidstvo.info

Товари з недійсними сертифікатами продавали і в європейські країни

У OCCRP також наголосили, що сертифіковані ЄСМ товари індивідуального захисту можуть взагалі не відповідати базовим санітарним нормам. Розслідування цієї організації і ще 13 європейських медіапартнерів виявили десятки випадків, коли засоби захисту продавали в європейські країни, використовуючи при цьому недійсні документи.

"Ці документи, які повинні були свідчити про високі стандарти якості товару, в реальності не мали жодної юридичної цінності. На таких сертифікатах можна зустріти маркування "СЕ", яке вказує, що виробник відповідає вимогам Євросоюзу з безпеки, здоров'я й охорони навколишнього середовища. Для продажу товарів в Європі наявність цієї позначки необхідна. Такі документи продаються європейськими компаніями і можуть коштувати десятки тисяч євро. При цьому покупці часом навіть не усвідомлюють, що ці сертифікати – незаконні", – наголосили журналісти.

Вони виявили, що більшість таких "сірих" документів були видані саме ЄСМ. Ще на початку квітня акредитаційний італійський орган засудив діяльність компанії, але вона продовжила рекламувати свої послуги з сертифікації, а також займається цим дотепер.

Приклад маркування товарів "СЕ" slidstvo.info

Європейське управління з питань запобігання зловживанням і шахрайству почало розслідування використання недійсних сертифікатів при продажу засобів індивідуального захисту.

"Продукція, завірена недійсними сертифікатами, може бути неефективною або навіть небезпечною для життя. Це стосується не тільки окремих покупців, а й аптек, будинків для людей похилого віку та дітей, великих інституційних покупців на кшталт шпиталів або лікарень", – зазначив гендиректор управління.

"Епіцентр" передав лікарням 75 тисяч захисних костюмів interfax.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що торгову мережу "Епіцентр" іще до скандалу з масками з літака "Мрія" викрили в спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях, вартість яких, за даними журналістів, завищили на 40%.