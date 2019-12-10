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10 грудня • оновлено в 19:41
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"В Україні вбивати, а в Парижі жити": з'явилося відео елітного житла "правої руки" Путіна в ЄС

3.1т
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Єлизавета Пєскова, дочка прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, живе в елітному районі Парижа в квартирі вартістю близько 2 мільйонів євро.

Про це повідомив депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який побував у Франції в будинку сім'ї Пєскових. Відповідне відео українець опублікував на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Питання навіть не в тому, може чи ні чиновник жити в таких апартаментах. Питання в тому, що ось ці ось російські чиновники вони якраз за рахунок вбивств, воїн, пограбувань України, Грузії, Сирії і так далі можуть собі дозволити таке життя", – сказано в підписі до ролика.

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Ліза і Дмитро Пєскові

Ліза і Дмитро Пєскові

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"Путін на "нормандській" зустрічі сказав не забувати про простих людей на Донбасі. Дивно, чому він і його свита тоді не купили квартири в Донецьку? Тому що в Україні можна вбивати, а в Парижі жити", – додав Гончаренко.

Уточнюється, що апартаменти дружини та доньки прессекретаря російського глави мають площу близько 180 квадратних метрів. У квартирі 4 спальні та 3 санвузли.

"Поки Дмитро Пєсков разом зі своїм шефом Путіним борються за "русскій мір", сім'я його "страждає" тут", – з іронією зазначив Гончаренко.

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова

Скрін відео

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова

Скрін відео

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ліза Пєскова й актор Данило Солдатов показали в мережі відео шалених танців під пісню російської виконавиці Анни Бороніної "Рабочий класс". Пост викликав бурхливе обговорення користувачів.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Особи
Ліза Пєскова Дмитро Пєсков Олексій Гончаренко
Місце
Франція Париж
Теги
Новини Росії видео
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Я тут сфотографировал собачью будку в Подмосковье. Там живёт табличка "Алексей Гончаренко". Спросил хозяина участка: "Жилец где?". Говорит в Париж уехал, скоро будет. И хозяин знает, что у жильца порода "украинский депутат", но, говорит, не выгонять же... Интересно, а зают ли про IQ те, кто верит Гончаренко?
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Pape Lena
Pape Lena
Алексей, смелый ты,таких не так уж много. Респект!!!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Pape Lena, в чем смелый? Может он на виду Авакова в Италию съездил и всем ее показал? А то что он в Париже нашел, квартира Навки, она ее купила еще до Пескова...
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Он Алекс
Он Алекс
Шапиро Жeнька, изумрудный город это куда ?
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