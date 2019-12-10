"В Україні вбивати, а в Парижі жити": з'явилося відео елітного житла "правої руки" Путіна в ЄС

Єлизавета Пєскова, дочка прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова, живе в елітному районі Парижа в квартирі вартістю близько 2 мільйонів євро.

Про це повідомив депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який побував у Франції в будинку сім'ї Пєскових. Відповідне відео українець опублікував на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Питання навіть не в тому, може чи ні чиновник жити в таких апартаментах. Питання в тому, що ось ці ось російські чиновники вони якраз за рахунок вбивств, воїн, пограбувань України, Грузії, Сирії і так далі можуть собі дозволити таке життя", – сказано в підписі до ролика.

Ліза і Дмитро Пєскові Teleprogramma.pro

"Путін на "нормандській" зустрічі сказав не забувати про простих людей на Донбасі. Дивно, чому він і його свита тоді не купили квартири в Донецьку? Тому що в Україні можна вбивати, а в Парижі жити", – додав Гончаренко.

Уточнюється, що апартаменти дружини та доньки прессекретаря російського глави мають площу близько 180 квадратних метрів. У квартирі 4 спальні та 3 санвузли.

"Поки Дмитро Пєсков разом зі своїм шефом Путіним борються за "русскій мір", сім'я його "страждає" тут", – з іронією зазначив Гончаренко.

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова Скрін відео

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова Скрін відео

Будинок, в якому знаходиться квартира Пєскова Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ліза Пєскова й актор Данило Солдатов показали в мережі відео шалених танців під пісню російської виконавиці Анни Бороніної "Рабочий класс". Пост викликав бурхливе обговорення користувачів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.