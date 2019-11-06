В Черкасах викрали автомобіль керівника "Азоту". Фото

В Черкасах сталось чергове викрадення елітного автомобіля. Цього разу жертвою угону став керівник місцевого хімічного заводу "Азот" Віталій Скляров.
У ніч на 5 листопада невідомі заволоділи його Lexus RX 200t 2017 року випуску. Про це повідомляє видання 18000.
У місті введено план "Перехоплення". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 ст. 289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом).
У керівника заводу "Азот" викрали авто
Сам Віталій Скляров інцидент не коментує. Інформацію про викрадення не підтверджує, але й не спростовує.
"Навіщо ви хочете публікувати цю інформацію? Щоб народ порадів?" – обурився він у телефонній розмові з журналістами місцевого ЗМІ.
Автомобіль Склярова – вже третій Lexus, викрадений у Черкасах протягом місяця. Крім цього, лише за жовтень одна за одною крадії поцупили також п’ять елітних Mazda. Жодну з них досі не знайшли.
ПАТ "АЗОТ", який очолює Віталій Скляров, – найбільший виробник азотних добрив в Україні. Власник заводу – олігарх Дмитро Фірташ.
Тим часом, у соцмережі містян просять повідомляти поліцію у разі виявлення "Лексуса" коричневого кольору з державним номером СА0070ЕА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, черкаські таксисти влаштували розбірки з водієм нової служби таксі. Так вони хотіли вигнати конкурента з міста.
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