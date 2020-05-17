Елітна нерухомість і мільйонні статки: у мережі показали, як живуть столичні судді
У мережі опублікували дані про статки двадцяти столичних суддів за площею задекларованої нерухомості понад 500 метрів квадратних.
З’ясувалося, що вони купують котеджі під Києвом нібито за 1000 грн/метр, залишають за собою службові помешкання та отримують матеріальну допомогу від держави, хоча мають в активах більше мільйона доларів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Судді, наприклад, сумно відомого Печерського суду – просто діти порівняно з тими, хто здійснює правосуддя у Господарському суді столиці. 9 із 20 суддів у нашому рейтингу – саме звідти, як і суддя, що посіла перше місце", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, було проаналізовано декларації усіх суддів Апеляційного суду міста Києва, Господарського суду міста Києва, а також Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом’янського і Шевченківського районних судів.
Серед них знайшлися такі посадовці, які вказували вп’ятеро занижені ціни на придбану нерухомість, службові квартири, не зовсім задекларовані будинки та, наприклад, 400-метровий маєток сина-студента.
Підкреслимо, що трійку лідерів у рейтингу очолила донька колишнього прем’єра АРК, регіонала Василя Джарти і дружина колишнього нардепа від Партії регіонів Валерія Омельченка – Вікторія Джарти з Господарського суду м. Києва. У 2020 році вона декларацію з якихось причин ще не подавала, натомість у попередній вказала про наявність 1553 кв. м різної нерухомості.
Друге місце посів суддя Господарського суду Києва Ігор Курдельчук із 1338 кв. м нерухомості. А на третьому опинився суддя Апеляційного суду Києва та член Вищої ради правосуддя Вадим Нежура – 1220 кв. м.
Далі ж місця у рейтингу розподілилася так:
Оксана Гумега, Господарський суд м. Києва – 1199 кв. м;
Інна Отрош, Господарський суд м. Києва – 869 кв. м;
Ольга Кошова, Деснянський районний суд м. Києва – 814 кв. м;
Роман Бойко, господарський суд м. Києва – 780 кв. м;
Ніна Бабич, Святошинський районний суд м. Києва – 712 кв. м;
Віктор Кицюк, Печерський районний суд м. Києва – 685 кв. м;
Галина Заришняк, Апеляційний суд м. Києва – 680 кв. м;
Іларіон Рудик, Голосіївський районний суд м. Києва – 656 кв. м;
Яна Карабань, Господарський суд м. Києва – 641 кв. м;
Віта Бондарчук, Господарський суд м. Києва – 604 кв. м;
Сергій Балац, Господарський суд м. Києва – 600 кв. м;
Тетяна Щасна, Дарницький районний суд м. Києва – 585 кв. м;
Валентина Новик, святошинський районний суд м. Києва – 584 кв. м;
Костянтин Приходько, апеляційний суд м. Києва – 560 кв. м;
Сергій Мудрий, господарський суд м. Києва – 553 кв. м;
Олена Мазурик, Апеляційний суд м. Києва – 553 кв. м;
Олег Васильченко, Подільський районний суд м. Києва – 516 кв. м.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Пенсійному фонді України заявили, що середня пенсія колишніх суддів становить майже 50 000 гривень, водночас більшість інших пенсіонерів отримує трохи понад 3 тисячі.