Утік від НАБУ: ексзаступника глави поліції Одещини оголосили в розшук

Екс-заступник начальника поліції Одеської області, полковник Костянтин Гейко, якого підозрюють у масштабному розкраданні речових доказів, утік від арешту НАБУ і оголошений у розшук.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив шеф-редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він уточнив, що Гейку оголошено підозру НАБУ і САП у справі про зникнення в 2017-му році семи контейнерів із цигарками, які були речовими доказами у кримінальній справі, і потім зникли.
Костянтин Гейко
Детективи провели обшук у квартирі Гейка в Одесі, площа якої становить 600 квадратних метрів, однак деталей не розкрили.
Відзначимо, другим підозрюваним у справі проходить екс-глава поліції Одещини Дмитро Головін.
Дмитро Головін
Народна правда
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ затримало екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна, якого разом із Гейком підозрюють у розкраданні речових доказів на суму близько 50 млн.
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