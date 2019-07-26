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Утік від НАБУ: ексзаступника глави поліції Одещини оголосили в розшук

8.8т Читати матеріал російською

Екс-заступник начальника поліції Одеської області, полковник Костянтин Гейко, якого підозрюють у масштабному розкраданні речових доказів, утік від арешту НАБУ і оголошений у розшук.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив шеф-редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він уточнив, що Гейку оголошено підозру НАБУ і САП у справі про зникнення в 2017-му році семи контейнерів із цигарками, які були речовими доказами у кримінальній справі, і потім зникли.

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Костянтин Гейко

Костянтин Гейко

Детективи провели обшук у квартирі Гейка в Одесі, площа якої становить 600 квадратних метрів, однак деталей не розкрили.

Відзначимо, другим підозрюваним у справі проходить екс-глава поліції Одещини Дмитро Головін.

Дмитро Головін

Дмитро Головін

Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ затримало екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна, якого разом із Гейком підозрюють у розкраданні речових доказів на суму близько 50 млн.

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Особа
Дмитро Головин
Місце
Україна Одеса
Тег
поліція
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
А как же он сбежал от НАБУ? Проясните вопрос, ведь там все отборные кадры, в лучших в мире носках за сотни гривен за пару, думаю и остальное самое-самое, должны бегать как лоси за немолодым и пропитым мусором.
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Теперь на Донбассе на одного сепара больше будет.
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
А квартира, мабуть, зареєстрована на бабусю-інваліда, тому її аж ніяк не можна конфіскувати, щоб не образити ветерана.
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