Ексватажок "ЛНР" пригрозив Україні новим "референдумом": Цимбалюк поставив його на місце

Колишній ватажок "ради міністрів ЛНР" Марат Баширов нахабно пригрозив Україні проведенням в ОРДЛО чергового "референдуму" та приєднанням Донбасу до Росії. За його словами, це нібито станеться, якщо Київ не буде виконувати вимоги окупантів щодо реалізації Мінських угод.

Фрагмент його виступу на пропагандистській конференції показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Псевдореферендум у "ЛНР"

"Потрібно акуратно ставитися до руйнування Мінських угод. Тому що вони призведуть до більш складних наслідків для України. А ці складні наслідки для України можуть полягати в тому, що буде проведено ще раз "референдум" про "незалежність" або про приєднання до Росії. І російська сторона вже буде змушена реагувати на результати цього "народного волевиявлення", – нахабно висловився посіпака окупантів.

У свою чергу Цимбалюк досить зухвало відповів йому, нагадавши про реальну суть існування псевдореспублік "Л/ДНР", а також про реалії життя людей в російській окупації.

"Налякали їжачка самі знаєте чим! Вони хочуть сказати, що якщо Україна не дотримуватиметься російського трактування Мінських угод, то вони "референдум" проведуть? Та ви можете робити що завгодно! Якщо там комендантська година, якщо там повний контроль з боку Російської Федерації та підвали для буйних, то, звісно, ви можете провести "референдум", можете назвати це плебісцитом. Але ніхто вам перешкодити, на жаль, не може", – відповів журналіст на погрози Баширова.

"Тому що це окупанти, вони контролюють територію. І, до речі, ви нас цим лякаєте? Так навпаки, покажіть, що ви росіян не кидаєте! Включайте до складу Росії, якщо санкцій не боїтеся. А, ні, тоді ж питання автоматично зніметься! Вам же ці утворення псевдодержавні потрібні, щоб терзати Україну. Вам плювати на людей в окупації. Це ми розуміємо", – вгамував поплічника путінського режиму Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк зчепився з Башировим в ефірі радіо "Ехо Москви". Приводом стали фейки українофоба про заборону російської мови в Україні, а також безпідставні звинувачення українських добровольців у націоналізмі та фашизмі.

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