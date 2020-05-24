Ексватажок "ДНР" назвав Гіркіна психічно хворим

Ексватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай заявив, що одіозний бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков) психічно хворий, хоча й не визнає цього.

В інтерв'ю одному з російських пропагандистів, фрагмент якого показав на своєму YouTube-каналі журналіст Денис Казанський, Бородай заявив, що душевна недуга Гіркіна розвивалася тривалий час (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я, звичайно, знав, що він психічно хворий, неадекватна людина. Звичайно, знав. Ну, знав, так, звісно. Я просто хочу нагадати, що взагалі такі події – в них лізуть не завжди люди психічно адекватні", – сказав окупант.

Бородай та Гіркін

Він додав, що психічна хвороба Гіркіна, очевидно, передалася йому генетично у спадок.

"Наскільки мені відомо, вона сиділа й поступово розвивалася. Я йому колись пропонував лікуватися свого часу. Ще до всіх цих подій, році у 2012. Пропонував знайти психіатра, але він відмовився, тому що не визнає факту своєї неадекватності", – розповів Бородай.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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