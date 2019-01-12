МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Екстрене попередження!" Кримчанам порадили терміново закрити вікна і балкони

1.6тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму зробили екстрене попередження про несприятливі погодні умови в суботу, 12 січня.

"У найближчі два-три години на ПБК і в горах Криму очікується посилення північно-західного вітру до 20-25 м/с", – йдеться в повідомленні так званого управління МНС.

Рятувальники рекомендують закріпити слабоукріплені конструкції на своїх подвір'ях, закрити вікна і балкони.

"Екстрене попередження!" Кримчанам порадили терміново закрити вікна і балкони

Крим.Реаліі

Новини
Путін посилив охорону: у Крим стягнули військових та бойову техніку

На вулиці жителям слід триматися подалі від рекламних щитів, вивісок, дорожніх знаків, ліній електропередач; не рекомендується знаходитися поблизу великих дерев, а також паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Ай-Петрі зійшло кілька лавин, дороги були перекриті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Мост не забудьте привязать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги