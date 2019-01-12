"Екстрене попередження!" Кримчанам порадили терміново закрити вікна і балкони

В окупованому Росією Криму зробили екстрене попередження про несприятливі погодні умови в суботу, 12 січня.

"У найближчі два-три години на ПБК і в горах Криму очікується посилення північно-західного вітру до 20-25 м/с", – йдеться в повідомленні так званого управління МНС.

Рятувальники рекомендують закріпити слабоукріплені конструкції на своїх подвір'ях, закрити вікна і балкони.

Крим.Реаліі

На вулиці жителям слід триматися подалі від рекламних щитів, вивісок, дорожніх знаків, ліній електропередач; не рекомендується знаходитися поблизу великих дерев, а також паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Ай-Петрі зійшло кілька лавин, дороги були перекриті.

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