Екстрадиція і арешт грошей: стало відомо про різкий прорив у справі екснардепа Онищенка

САП домоглася арешту півмільйона євро на банківському рахунку нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Як передає "Слідство.Інфо" з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, 20 вересня Онищенко перевів зі свого російського рахунки в естонський банк 500 тисяч євро, які були частиною угоди по покупці бігового коня.

Рахунок Онищенка в Естонії заморозили, а САП добилася рішення арешту грошей, яке прийняв Вищий антикорупційний суд.

При цьому глава НАБУ Артем Ситник повідомив, що незабаром Онищенка повинні екстрадувати з Іспанії, де він програв усі суди, передає "24 канал".

"Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем", – сказав Ситник.

За його словами, Онищенко може повернутися в Україну вже в грудні.

Олександр Онищенко Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Онищенко втік з України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність. У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті і видачі народного депутата.

25 липня 2019 в аеропорту "Бориспіль" затримали матір Онищенка Інесу Кадирову. Її підозрюють в схемах по розкраданню природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням", але сам екснардеп заперечував звинувачення, заявляючи про тиск НАБУ.

В кінці літа з'ясувалося, що НАБУ і САП завершили розслідування "газової схеми", і анонсували передачу справи в суд.

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