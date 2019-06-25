Екстрадицію Фірташа можуть відкласти? Названа причина

Рішення Верховного суду Австрії про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа після підписання його міністром юстиції цієї країни може бути оскаржене в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

"З великою часткою ймовірності ЄСПЛ призупинить екстрадицію до моменту вирішення питання по суті". Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший партнер юридичної фірми "Іляшев і партнери" Роман Марченко.

Дмитро Фірташ

"Суд приймає рішення про можливість екстрадиції, а не про саму екстрадицію. Рішення екстрадувати чи ні, приймає уряд держави, в Австрії це робить міністр юстиції. Рішення міністра юстиції може бути оскаржено як в австрійських судах, так і в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ)", - пояснив юрист.

Він також звернув увагу на той факт, що Європейська конвенція про права людини містить "правило 39", яке передбачає, що ЄСПЛ може призупинити екстрадицію. "Він дуже часто користується цим правом, коли мова йде про видачу в держави, які не є членами Європейської конвенції. США не є членами. Тому з великою часткою ймовірності ЄСПЛ призупинить екстрадицію до моменту вирішення питання по суті".

За прогнозами Марченка, "в кращому випадку це займе місяці, а можливо, і роки".

Як писав OBOZREVATEL, 25 червня Верховний суд Австрії погодився екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа в США за запитом американського Мін'юсту.

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