Екссуддю з Криму звинуватили в державній зраді і пособництві окупантам

Екссуддю з Керчі звинуватили в державній зраді.

Прокуратура АРК Крим направила до суду обвинувальний висновок у відношенні судді, яка перейшла на службу в окупаційні судові органи.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим. Їй закидають державну зраду і пособництво окупантам.

"Прокуратура автономії направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Керченського міського суду Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", – сказано в повідомленні.

Так, слідство встановило, що громадянка України, будучи суддею Керченського міського суду Автономної Республіки Крим, після окупації півострова в 2014 році змінила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створенних судових органів держави-окупанта.

У повідомленні зазначили, що жінка брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів. Таким чином вона сприяла окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України.

"Зокрема, в складі незаконно створеного "Керченського міського суду Республіки Крим" виносила "судові рішення" за справах за російським законодавством", – відзначили в прокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишньому начальнику Генерального штабу Збройних сил України Володимиру Замані повідомили про зміну підозри у державній зраді. Його підозрюють в зниженні обороноздатності України, що призвело до анексії Криму.