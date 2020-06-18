Правоохоронці повідомили про підозру чинному адвокату, колишньому прокурору Київщини у справі про незаконне затримання двох учасників Революції Гідності у 2014 році.

Про це повідомили в Telegram Офісу генерального прокурора України. За даними слідства, колишній прокурор 21 січня 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру в масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.

Зазначається, що надалі до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

"Прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені через масові протести у 2013-2014 роках, Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань за дорученням заступника генерального прокурора 17 червня 2020 року повідомлено про підозру чинному адвокату – колишньому прокурору відділу прокуратури м. Києва", – зазначили в ОГП.

Експрокурору Києва оголосили підозру у справі Майдану

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