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22 січня • оновлено в 15:00
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/ Розслідування

Експостпреду Порошенка в Криму повідомили про підозру

1.9т
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура намагалися вручити підозру колишньому постійному представнику президента в Криму Борису Бабіну.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що не збирається залишати Україну та бігти до Криму чи РФ.

"Сьогодні САП і НАБУ спробували вручити мені підозру по ст.191 КК за мою діяльність на посаді урядового уповноваженого у справах ЄСПЧ ... Підозру цю розцінюю як найвище визнання своєї діяльності в 2014-2020 з протидії агресору", – йдеться в повідомленні.

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Також Бабин в коментарі "Цензору" зазначив, що вважає дії правоохоронців "замовленням".

"Основною метою цього замовлення є, по-перше, утримання мене на тривалий час, а по-друге, чи видача росіянам або моє зникнення десь по дорозі. Я знав про цю ситуацію. Не ховався і не збираюся ховатися. Це війна і я дезертирувати зі свого фронту не буду", – підкреслив він.

Борис Бабін

Борис Бабін

При цьому Бабін не відповів, чи що саме йому інкримінують САП і НАБУ, а наскільки підозра законно, буде вирішувати суд.

"Коли буде обиратися запобіжний захід, я запрошу медіа, і все це почують", – уточнив колишній постпред.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти глави Служби безпеки України Івана Баканова.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Спеціалізована антикорупційна прокуратура Крим
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