Експерт вказав, хто у Росії стояв за фейками про катастрофу МН17

Масове тиражування фейкових новин про катастрофу Boeing рейсу МН17 могло бути ініціативою Адміністрації президента Росії.

Ба більше, підконтрольні Кремлю ЗМІ навіть отримували спеціальні темники тодішнього радника глави РФ Владислава Суркова про те, як коментувати цю трагедію. Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка розповів авіаексперт, автор книги про катастрофу МН17 Вадим Лукашевич (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Звісно, що така кампанія (дезінформації. – Ред.) повинна бути координована. Думаю, я впевнений, що це Адміністрація президента. Почнемо з того, що Life News і маса цих офіційних видань, вони сиділи на той момент в будівлі федерального унітарного управління. Тому координація була досить легка. Тільки по столах цю методичку розносити", – розповів він.

"Хто конкретно? Є "циркуляр Суркова", який було розіслано просто тезами: що, де, про які теми говорити. Що говорити про Україну, про Boeing. Сурков це писав або хтось йому писав із підлеглих, а він просто дивився – але проходило це через нього зокрема", – додав експерт.

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