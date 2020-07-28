Експерт вказав, хто у Росії стояв за фейками про катастрофу МН17
Названо ймовірних кураторів тиражування фейків про катастрофу МН17.
Масове тиражування фейкових новин про катастрофу Boeing рейсу МН17 могло бути ініціативою Адміністрації президента Росії.
Ба більше, підконтрольні Кремлю ЗМІ навіть отримували спеціальні темники тодішнього радника глави РФ Владислава Суркова про те, як коментувати цю трагедію. Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка розповів авіаексперт, автор книги про катастрофу МН17 Вадим Лукашевич (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Звісно, що така кампанія (дезінформації. – Ред.) повинна бути координована. Думаю, я впевнений, що це Адміністрація президента. Почнемо з того, що Life News і маса цих офіційних видань, вони сиділи на той момент в будівлі федерального унітарного управління. Тому координація була досить легка. Тільки по столах цю методичку розносити", – розповів він.
"Хто конкретно? Є "циркуляр Суркова", який було розіслано просто тезами: що, де, про які теми говорити. Що говорити про Україну, про Boeing. Сурков це писав або хтось йому писав із підлеглих, а він просто дивився – але проходило це через нього зокрема", – додав експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який було збито над Донбасом 17 липня 2014 року. Унаслідок трагедії загинули 298 осіб, що перебували на борту.
Однак на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Ідеться про росіян Сергія Дубінського, Ігоря Гіркіна і Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.
Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 заявила – вона має докази, що лайнер було збито з російської установки "Бук".
Також стало відомо, що перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковник Андрій Бурлака може виявитися одним із головних фігурантів справи про авіакатастрофу Boeing 777 рейсу МН17.
У липні 2020 року Росії офіційно повідомили про поданий Нідерландами проти неї позов у справі катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу МН17 в небі над Донбасом.