Експерт нагадав улюблений фейк Путіна про катастрофу МН17 і розповів, хто такий "диспетчер Карлос"

Президент Росії Володимир Путін, говорячи про катастрофу Boeing, збитого над Донбасом, постійно згадує фейк Russia Today про "диспетчера Карлоса". Він нібито працював в Борисполі і бачив "атаку" двох винищувачів ЗСУ на пасажирський борт.

Однак насправді згаданий персонаж є скандальним міжнародним аферистом, який погодився озвучити гучний фейк за велику винагороду російських пропагандистів. Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу українського журналіста Романа Цимбалюка нагадав авіаексперт, автор книги про катастрофу МН17 Вадим Лукашевич (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Russia Today, нагадаю, – це цікава організація. Мало того, що вона сидить на бюджеті. Фактично – це не новинне, а пропагандистське агентство. Згадаймо цього "диспетчера Карлоса", того самого незабутнього, якого періодично згадує Володимир Путін. Який "сидів в аеропорту Борисполя" і просто на екрані робочого монітора "бачив" Boeing і два винищувачі, які за ним летіли. При тому, що у нас взагалі іноземці не працюють на таких посадах", – розповів про безглузде інформаційне вкидання Лукашевич.

"А потім через роки два з'ясовується, що "диспетчер Карлос", іспанець за походженням, виявився міжнародним шахраєм, аферистом, який розшукується в цілій низці країн Інтерполом за аліменти, за махінації з грішми. У момент, коли його затримали, він зізнався, що видавав себе "диспетчером Карлосом" за те, що йому Russia Today заплатила $48 тисяч", – розвінчав він популярний фейк російських ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Лукашевич заявив, що масове тиражування фейкових новин про катастрофу Boeing рейсу МН17 могло бути ініціативою Адміністрації президента Росії. Більш того, підконтрольні Кремлю ЗМІ навіть отримували спеціальні темники тодішнього радника глави РФ Владислава Суркова.