Екснардеп Онищенко після СІЗО Німеччини похвалився фото з італійського курорту
Екснардеп Олександр Онищенко, підозрюваний у розкраданні природного газу в Україні, заявив, що вже шість днів перебуває на волі після того, як німецький суд відмовив у його екстрадиції в Україну.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Водночас до посту прикріпив свою фотографію біля гірського озера Комо, що на півночі Італії.
"За моєю спиною озеро Комо. Кругле, світле, спокійне. Шість днів вже, як я на волі, і це блаженство", – похвалився Онищенко.
Він також додав, що, загримівши за ґрати, зміг оцінити, наскільки різні "ці два стани" – несвободи і свободи. А ще наголосив, що тепер буде "насолоджуватися цим життям".
Зазначимо, що озеро Комо в туристичних путівниках описується як "головна родзинка" півночі Італії, мальовничий елітний курорт Ломбардії в передгір'ях Альп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У грудні 2019 року суд у Німеччині заарештував Олександра Онищенка без права внесення застави.
В Україні колишнього нардепа підозрюють в організації схем із розкрадання природного газу, пов'язаних із "Укргазвидобуванням". Онищенко ці звинувачення заперечує і заявляє про тиск з боку Національного антикорупційного бюро.
Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив в екстрадиції колишнього народного депутата України Олександра Онищенка.
Зі свого боку в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що в кримінальному провадженні за обвинуваченням Онищенка та його спільниці здійснюється вивчення письмових доказів сторони обвинувачення і вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження.
Німеччина відмовила в наданні політичного притулку колишньому народному депутату Олександру Онищенку, якого в Україні підозрюють у розкраданні природного газу.