Екснардеп Онищенко після СІЗО Німеччини похвалився фото з італійського курорту

Екснардеп Олександр Онищенко, підозрюваний у розкраданні природного газу в Україні, заявив, що вже шість днів перебуває на волі після того, як німецький суд відмовив у його екстрадиції в Україну.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Водночас до посту прикріпив свою фотографію біля гірського озера Комо, що на півночі Італії.

"За моєю спиною озеро Комо. Кругле, світле, спокійне. Шість днів вже, як я на волі, і це блаженство", – похвалився Онищенко.

Олександр Онищенко Facebook/Олександр Онищенко

Він також додав, що, загримівши за ґрати, зміг оцінити, наскільки різні "ці два стани" – несвободи і свободи. А ще наголосив, що тепер буде "насолоджуватися цим життям".

Зазначимо, що озеро Комо в туристичних путівниках описується як "головна родзинка" півночі Італії, мальовничий елітний курорт Ломбардії в передгір'ях Альп.

Скриншот Facebook/Олександр Онищенко

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