Ексначальник Університету Кожедуба підозрювався в корупції і держзраді

Генерал-майор Андрій Алімпієв, ексначальник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба (ХНУПС), підозрювався в держзраді.

Попередній начальник університету отримав підозру від тодішнього військового прокурора Харківського гарнізону, полковника юстиції Романа Грищенка (наразі губернатор Сумської області), повідомили джерела OBOZREVATEL.

Зазначимо, Алімпієв був звільнений із посади начальника ХНУПС і зарахований у розпорядження міністра оборони України в грудні 2017 року. Із травня 2019 начальником університету став генерал-майора Олександр Туринський.

Нагадаємо:

17 листопада 2017 року генерал-майор Алімпієв був затриманий військовою прокуратурою в Харкові за підозрою в розтраті 2,4 млн грн на користь двох підприємств із закупівлі пального. Прокуратура клопотала про його арешт і звільнення із посади начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба.

21 листопада 2017-го Дзержинський районний суд. Харкова встановив генерал-майору запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень.

Зі звинуваченнями, висунутими військовою прокуратурою, Алімпієв не погодився.

24 листопада 2017 року Дзержинський суд Харкова не підтримав клопотання прокуратури про відсторонення військового з посади.

Сторона захисту Алімпієва подала апеляцію на рішення Дзержинського суду Харкова про використання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У грудні 2017 року, наказом міністра оборони, Алімпієв був звільнений із посади начальника ХНУПС.

Досудове слідство за підозрою генерал-майора в скоєнні злочину за ст. 191 КК України (умисний особливо тяжкий корупційний злочин), за рішенням Генерального прокурора, з січня-2018 проводило НАБУ.

ГПУ в жовтні 2018-го відмовилася від подальшого процесуального керівництва за ходом слідства і передала справу Алімпієва до управління Національної поліції в Харківській області, перекваліфікувавши підозру із ст. 191 КК на ст. 367 (недбале ставлення до службових обов'язків). Процесуальне керівництво при цьому було передано військовій прокуратурі.

У листопаді 2018 року військова прокуратура Харківського гарнізону, за закінченням строків ведення досудового слідства, завершила досудове слідство, повідомивши про чергову зміну підозри – за ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).

Слідство у справі триває.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в окупованому Росією Криму затримали військового, якого звинуватили в шпигунстві та нібито роботі на українську військову розвідку.