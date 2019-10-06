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6 жовтня • оновлено в 17:49
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"Екскурсія в трунах в Астрахань і Брянськ": на Донбасі вбили російських окупантів

12.2т Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі захисники України ліквідували двох російських окупантів. За даними їх рідних і близьких, тіла терористів доставили в російські міста Астрахань і Брянськ.

Про це на особистій сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Більш того, він зазначив, що окупанти всіляко намагаються приховувати свої реальні втрати на сході України.

Могили терористів в Росії

Могили терористів в Росії

ostro.org

"Хроніки "громадянської" війни – це коли на цьому тижні з відкритих джерел стало відомо про екскурсію двох автомобілів з трунами в Астрахань і Брянськ. Останнім часом представники російсько-окупаційних військ всіляко намагаються приховувати втрати своїх бійців з позивним "іхтамнєт". Але соціальні мережі роблять чудеса. Рідні та близькі пишуть замітки про свої "хероїв", не зупиняйтеся", – зазначив захисник України.

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"Бригада 200": на Донбасі вбили теирориста "ДНР". Фото зрадника

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні проведення ООС на Донбасі був убитий терорист "ДНР" Максим Верещага з позивним "Малиш". 26-річний Верещага був розвідником і одним з командирів терористичного угрупування.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а у нас перемирие ))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну если штирлиц написал...то это точно)))))))))))))))))))))))))Аля Гай врунливый...Трындит..
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7
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70rus xxx
70rus xxx
Так низко упасть.Собственные могилы за российские выдавать.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Свино70rus xxx,в лугандоне ваших в канавах зарывают и шурфы шахт сбрасывают.
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