"Екскурсія в трунах в Астрахань і Брянськ": на Донбасі вбили російських окупантів

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі захисники України ліквідували двох російських окупантів. За даними їх рідних і близьких, тіла терористів доставили в російські міста Астрахань і Брянськ.

Про це на особистій сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Більш того, він зазначив, що окупанти всіляко намагаються приховувати свої реальні втрати на сході України.

Могили терористів в Росії ostro.org

"Хроніки "громадянської" війни – це коли на цьому тижні з відкритих джерел стало відомо про екскурсію двох автомобілів з трунами в Астрахань і Брянськ. Останнім часом представники російсько-окупаційних військ всіляко намагаються приховувати втрати своїх бійців з позивним "іхтамнєт". Але соціальні мережі роблять чудеса. Рідні та близькі пишуть замітки про свої "хероїв", не зупиняйтеся", – зазначив захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні проведення ООС на Донбасі був убитий терорист "ДНР" Максим Верещага з позивним "Малиш". 26-річний Верещага був розвідником і одним з командирів терористичного угрупування.

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